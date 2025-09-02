প্রযুক্তি শিল্পে এগিয়ে যেতে চীনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে ভারত

কলকাতা প্রতিনিধি
ভারত ও চীনের সম্পর্কে এতদিন ছিল উত্তেজনা, সন্দেহ আর সংঘর্ষের রেশ। সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর দুই দেশের সম্পর্কের পারদ নেমে গিয়েছিল তলানিতে। রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল চীনা পণ্যের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ চিত্র যেন পাল্টাচ্ছে। চীনের তিয়ানজিন শহরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠকের পর পরিস্থিতি বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই বৈঠকের পর ভারতীয় কোম্পানিগুলো চীনা সংস্থার সঙ্গে আবারও হাত মেলাতে আগ্রহী হয়ে উঠছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি খাতের বৈদ্যুতিক সামগ্রী উৎপাদনে।
প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে ডিক্সন টেকনোলজিস। প্রতিষ্ঠানটি চীনের লংচিইরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ শুরু করতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে স্মার্টফোন, স্মার্টওয়াচ, ট্যাবলেট থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কম্পিউটার তৈরি হবে। সরকারের তরফেও মিলেছে সবুজ সংকেত।
এর পাশাপাশি তেলেঙ্গানায় রিসল্যুট গ্রুপ চীনের সিক্সইউনাইটেড গ্রুপের সঙ্গে পিসি, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট তৈরির কারখানা গড়ার ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মেলাতেও এই চুক্তি প্রকাশ্যে এসেছে। ফলে শুধু এক বা দুটি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং সামগ্রিকভাবে দুই দেশের শিল্প সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাচ্ছে।
তবে সমালোচনার সুরও আছে। বিরোধী নেতারা বলছেন, চীনা বিনিয়োগ ফিরলে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কর্মসংস্থানে চাপ পড়তে পারে। কিন্তু শিল্প বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চীন ছাড়া বৈশ্বিক ইলেকট্রনিকস সরবরাহ চেইন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ এখনো চীনে তৈরি হয়। ফলে বাস্তবতা মেনে চলাই এখন ভারতের জন্য বাধ্যতামূলক।
উত্তরা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মো. আবুল হাশেম। এর আগে একই ব্যাংকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সোনার দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে স্পট গোল্ডের দাম বা তাৎক্ষণিকভাবে যে সোনা বিক্রি হচ্ছে তার দাম বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি আউন্স ৩ হাজার ৫০৮ দশমিক ৫০ ডলারে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত সোনার দাম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনের তথ্য।২ ঘণ্টা আগে
অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা আর বাণিজ্যযুদ্ধের চাপের মাঝে দেশের চামড়াশিল্প আবারও ডানা মেলছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসের রপ্তানির পরিসংখ্যান সেই জাগরণের স্পষ্ট প্রমাণ। পরিবেশগত দুর্বলতার কারণে একসময় অবহেলায় ঢেকে থাকা খাতটি এখন আবার আলোয় ফিরছে।১৬ ঘণ্টা আগে
দেশে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ উন্মোচন করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। সম্প্রতি রাজধানীর নিকুঞ্জে অবস্থিত প্রাইম টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কার্ডটির উন্মোচন করেন প্রাইম ব্যাংকের কনজ্যুমার ব্যাংকিং বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) এম নাজিম...১৯ ঘণ্টা আগে