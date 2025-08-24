আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা হেলথ কেয়ার ব্র্যান্ড প্রাভা হেলথ গর্বের সঙ্গে তাদের অষ্টম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন করছে। আস্থা, উদ্ভাবন ও সহমর্মিতার মাধ্যমে প্রায় এক দশক ধরে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও একটি সুস্থ বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে তারা।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রাভা বাংলাদেশে ফ্যামিলি মেডিসিন ধারণার পথপ্রদর্শক। একই ছাদের নিচে নানা ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার এ মডেল রোগীকেন্দ্রিক সেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে প্রাভা হেলথ আজ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার রূপান্তরে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
আট বছরের পথচলায় আট লাখেরও বেশি রোগীর আস্থা অর্জন করেছে প্রাভা হেলথ, যা প্রাভার মানসম্পন্ন সেবার প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন। বর্তমানে প্রাভার ডায়াগনস্টিক সেবা বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশের ৩৫টি জেলায়, যার ফলে মানুষ আরও সহজে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।
প্রাভার সেবার পরিসরে রয়েছে চিকিৎসক কনসালটেশন, আধুনিক ডায়াগনস্টিকস, ইমেজিং, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সলিউশন, হোম হেলথ সার্ভিস ও ডিজিটাল হেলথ সেবা—যা রোগীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও ঝামেলাহীন স্বাস্থ্যসেবা অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
অষ্টম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রাভা হেলথের সিইও মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ইমন বলেন, ‘আমাদের অষ্টম বর্ষপূর্তি মূলত আস্থার উদ্যাপন। আট বছরের মধ্যে আট লাখ রোগী প্রাভাকে তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা পার্টনার ও ভরসা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। শুরু থেকে আমাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য, গুণগতমানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য করা। দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে এ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি পাওয়ায় আমরা গর্বিত এবং সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও উন্নত করার অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাভা হেলথ ‘বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার’ ও ‘হোম হেলথ সার্ভিস’-এর মতো নতুন সেবার ক্ষেত্রেও বিস্তার করছে, পাশাপাশি প্রাভা তার মূল লক্ষ্য সবার জন্য সহজলভ্য, মানসম্মত ও রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অব্যাহত রেখেছে।
অষ্টম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে প্রাভা হেলথ পুরো আগস্ট মাসে বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আকর্ষণীয় ছাড় দিচ্ছে, সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে।
প্রাভা হেলথ সম্পর্কে:
প্রাভা হেলথ বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম, যা দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য উচ্চমানের সেবা দেয়। প্রাভা ক্লিনিকসেবা ও ডিজিটাল স্বাস্থ্যপ্রযুক্তির মিশ্রণে স্বাস্থ্যসেবা দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক তৈরি করে পারিবারিক চিকিৎসকের মাধ্যমে।
প্রাভা হেলথ বাংলাদেশের কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের ডায়াগনস্টিক ল্যাবের একটি, যা দেশের প্রথম রোগী অ্যাপ ও মলিকুলার ক্যানসার ডায়াগনস্টিকস পিসিআর ল্যাব চালু করেছে এবং সারা দেশে ল্যাবসেবা দিচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনী কাজের জন্য প্রাভা ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম থেকে গ্লোবাল ইনোভেটর, ২০২১ সালে টেকনোলজি পাইওনিয়ার এবং ২০২০ সালে ফাস্ট কোম্পানি ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং আইডিয়া পুরস্কার পেয়েছে। হার্ভার্ড ও কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলও প্রাভাকে তাদের কেস স্টাডিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ২০২৩ সালে এটি EY ও হোগান লভেলস থেকে টপ ১০০ মিনিংফুল বিজনেস তালিকায় এসেছে এবং ২০২৪ সালে TEAMFund থেকে গ্লোবাল হেলথ ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।
প্রাভা হেলথের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.praavahealth.com
