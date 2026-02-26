Ajker Patrika
করপোরেট

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়ল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়ল
প্রতীকী ছবি

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত করদাতারা রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।

আজ বৃহস্পতিবার এক আদেশে এ সময় বাড়ায় এনবিআর।

এতে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩৩৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৩১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তবে রমজান মাস, জাতীয় নির্বাচন এবং অনলাইন রিটার্ন ব্যবস্থায় অনেক করদাতার অনভ্যস্ততা বিবেচনায় নিয়ে সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় এনবিআর। সে অনুযায়ী, এক মাস বাড়িয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে জাতীয় নির্বাচন ও অর্থনৈতিক সংকটসহ নানা কারণ দেখিয়ে তিন দফায় সময় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্তে তা চতুর্থবারে গিয়ে দাঁড়াল।

এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ ২৪ ফেব্রুয়ারি জানান, এখন পর্যন্ত অনলাইনে রিটার্ন জমা পড়েছে প্রায় ৩৯ লাখ। সে হিসাবে এখনো প্রায় ৮১ লাখ করদাতা রিটার্ন জমা দেননি। গত বছর মোট রিটার্ন জমা পড়েছিল প্রায় ৪৫ লাখ।

বিষয়:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডঅর্থনীতির খবরআয়কর রিটার্নএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

সোনালী ব্যাংক ও পপুলার ডায়াগনস্টিকের মধ্যে করপোরেট স্বাস্থ্যসেবা চুক্তি

সোনালী ব্যাংক ও পপুলার ডায়াগনস্টিকের মধ্যে করপোরেট স্বাস্থ্যসেবা চুক্তি

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৪০৫তম সভা অনুষ্ঠিত

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৪০৫তম সভা অনুষ্ঠিত

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগে সহযোগিতা করা হবে: গভর্নর

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগে সহযোগিতা করা হবে: গভর্নর

সংকটে থাকা ন্যাশনাল ব্যাংককে ১ হাজার কোটি টাকা সহায়তা

সংকটে থাকা ন্যাশনাল ব্যাংককে ১ হাজার কোটি টাকা সহায়তা