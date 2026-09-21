Ajker Patrika
En
করপোরেট

স্থানীয় জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে তরুণদের নিয়ে আরটুপির কর্মশালা

বিজ্ঞপ্তি
স্থানীয় জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে তরুণদের নিয়ে আরটুপির কর্মশালা
ছবি: আরটুপির সৌজন্যে

স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে তরুণদের অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। তবে এ জন্য প্রয়োজন আর্থসামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে প্রশিক্ষণ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গত শনিবার দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করেছে রাইট টু পিস ফাউন্ডেশন (আরটুপি)।

কর্মশালায় ২০টি দলে ৭৫ জন তরুণ অংশ নেন। প্রতিটি দল নিজ এলাকার একটি আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে খসড়া পরিকল্পনা উপস্থাপন করে।

অংশগ্রহণকারীদের আর্থসামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং সম্ভাব্য ফলাফল বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। তরুণদের পরামর্শ দিতে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের ইয়ুথ লিড মো. আব্দুল কাদির।

আরটুপির অনারারি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাবের আহমেদ চৌধুরী বলেন, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল খাতাকলমে আটকে রাখার বিষয় নয়। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ, বিশেষত তরুণেরা যখন স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক ও টেকসই পরিবর্তনের জন্য নিয়মিত কাজ করে, তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাই তরুণদের এগিয়ে আসা দরকার। কারণ অনেক সমস্যা আছে, যা সরকারের একার পক্ষে সমাধান কঠিন।

কর্মশালাটির গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা সম্পর্কে তরুণদের আরও সচেতন করতে এবং সমাধানে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণে দক্ষ করে তুলবে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী দলগুলো পরবর্তী এক মাস মাঠ পর্যায়ে তাঁদের খসড়া পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করবে। আরটুপির তরফ থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

আরটুপি জানায়, তরুণদের দক্ষতা, নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে এ ধরনের উদ্যোগ চলমান থাকবে।

বিষয়:

কর্মশালাতরুণপ্রশিক্ষণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত