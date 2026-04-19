মিম শেয়ার করার মধ্যে যৌন নির্যাতন কোথায়—সংসদে প্রশ্ন হাসনাতের

সাম্প্রতিক সময়ে কার্টুন শেয়ার করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার নিয়ে সংসদে সমালোচনা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংসদ সদস্য আবুল হাসনাত (হাসনাত আবদুল্লাহ)। গ্রেপ্তার হওয়া আইনের ধারা উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, চিফ হুইপ এমপিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং একটি রূপক বা স্যাটায়ার তিমি ও হাঙর মাছের নাম ব্যবহার করেছিলেন। মিম শেয়ার করার কারণে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই ধারা মূলত যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োগের কথা, কিন্তু একটি মিম শেয়ার করার মধ্যে যৌন নির্যাতন কোথায়?
আজ রোববার সংসদের বৈঠকে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে কথা বলেন তিনি। পরে এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে জবাব দেন প্রধান হুইপ নূর ইসলাম মনি।
এর আগে আবুল হাসনাত বলেন, ‘হাসিনা আমলেও কার্টুন শেয়ার বা কটূক্তির জন্য গ্রেপ্তার করা হতো। আমরা কল্পনাও করতে পারিনি এই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও এমনটা ঘটবে।’
হাসনাত আব্দুল্লাহর বক্তব্যের জবাবে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেন, তাঁর বা সরকারের সমালোচনা করে কার্টুন আঁকার কারণে যদি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। তিনি স্পিকারের মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তিনি নিজেও ফেসবুকে এ নিয়ে পোস্ট দিয়েছেন।
গ্রেপ্তার হওয়া ‘হাসান ইনাম’ নামের ওই ব্যক্তির অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে চিফ হুইপ বলেন, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি কেবল কার্টুন নয়, অন্য কোনো সাইবার অপরাধ বা মানি লন্ডারিংয়ের মতো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। যদি তিনি কেবল রাজনৈতিক স্যাটায়ার বা কার্টুন এঁকে থাকেন, তবে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু যদি অন্য কোনো অপরাধের প্রমাণ থাকে, তবে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে বলে জানান তিনি।
