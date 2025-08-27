Ajker Patrika
শ্যামপুরে কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করলেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শ্যামপুরে বিসিআইসির নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
শ্যামপুরে বিসিআইসির নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রাজধানীর শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান।

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন গোডাউনটি গত শনিবার (২৩ আগস্ট) পরিদর্শনে যান তাঁরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন) এম এ কামাল বিল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান, যুগ্ম সচিব মো. সাজেদুর রহমান, উপসচিব (বিরা) নুরুন নাহারসহ বিসিআইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

