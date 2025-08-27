শ্যামপুরে কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করলেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানীর শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান।
বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন গোডাউনটি গত শনিবার (২৩ আগস্ট) পরিদর্শনে যান তাঁরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন) এম এ কামাল বিল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান, যুগ্ম সচিব মো. সাজেদুর রহমান, উপসচিব (বিরা) নুরুন নাহারসহ বিসিআইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
রাজধানীর শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান।
বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন গোডাউনটি গত শনিবার (২৩ আগস্ট) পরিদর্শনে যান তাঁরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন) এম এ কামাল বিল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান, যুগ্ম সচিব মো. সাজেদুর রহমান, উপসচিব (বিরা) নুরুন নাহারসহ বিসিআইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
গত জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) ২ দশমিক শূণ্য ২ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে বাংলাদেশ। এরপর গ্রস রিজার্ভ কমে ২৯ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলারে নেমেছিল। আর বিপিএম৬ অনুযায়ী নেমে আসে ২৪ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারে।৮ মিনিট আগে
দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চলের ২২৫ জন কর পরিদর্শককে একযোগে বদলি করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর প্রশাসন—২ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন দ্বিতীয় সচিব মো. আনিসুল ইসলাম।২৬ মিনিট আগে
হিমাগার গেটে আলুর কেজিপ্রতি সর্বনিম্ন মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। আর দাম কমে যাওয়ায় লোকসান থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে ৫০ হাজার টন আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।২৭ মিনিট আগে
বিমা আইনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এর অংশ হিসেবে বিমা আইন, ২০১০-এর খসড়া সংশোধনে সব স্টেকহোল্ডারের মতামত চেয়েছে সংস্থাটি। এ লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিমামালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনকে একটি চিঠি দিয়েছে আইডিআরএ।৩ ঘণ্টা আগে