ভেনিসে আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলায় সিজিইপির প্রতিবাদ

ইতালির ভেনিসে অভিনেত্রী ও শিল্পী আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলা ও লাঞ্ছনার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে শিশু কল্যাণকেন্দ্রিক উদ্যোগ সিজিইপি। হামলাটি জুলাই ২০২৪-এর অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থকদের ওপর দেশের বাইরে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ধারাবাহিক হামলার অংশ বলেও দাবি করা হয়েছে।
প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, বিভিন্ন দেশে এর আগেও জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা, যোদ্ধা ও সহযোগীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলার মাধ্যমে পরাজিত রাজনৈতিক শক্তি তাদের সহিংস চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পাশাপাশি অভ্যুত্থানের অংশীজনদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরির চেষ্টা করছে।
সিজিইপি উল্লেখ করে, ৮৩ তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে ইতালিতে গেছেন বাঁধন। হামলার পর তিনি আইনি প্রতিকার চেয়ে ভেনিসের স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
এ ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারকে ইতালিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ এবং বাঁধনকে প্রয়োজনীয় কনস্যুলার ও আইনি সহায়তা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগের যথাযথ তদন্ত এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ইতালির আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে দূতাবাসের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়।
প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হয়, বাঁধন একজন মা হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনি লড়াই করেছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। শিশুদের কল্যাণ ও অভিভাবকত্বে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চিলড্রেনস গার্ডিয়ানশিপ এক্সপানশন প্রপোজিশনের (সিজিইপি) সঙ্গেও তিনি সংহতি প্রকাশ করে আসছেন।
বিবৃতিতে প্রত্যাশা করা হয়, সরকার দ্রুত ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেবে—রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে দেশের বাইরে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক হামলা, হুমকি বা লাঞ্ছনার শিকার হলে তা উপেক্ষা করা হবে না।
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