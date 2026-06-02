ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা ভার্চুয়ালটি অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. খুরশীদ আলম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুস সালাম, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান এস এম আব্দুল হামিদ, স্বতন্ত্র পরিচালক অধ্যাপক ড. এম মাসুদ রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁনের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। একই সঙ্গে মো. আলতাফ হুসাইনকে ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

