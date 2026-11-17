‘নাইট অব দ্য ক্রাউন রয়্যাল’ সম্মাননা পেলেন ড্যাফোডিল চেয়ারম্যান ড. সবুর খান
পর্তুগালের রাজপরিবারের সদস্য হিজ রয়্যাল হাইনেস মারিয়া ফ্রান্সিসকা দে ব্রাগাঞ্জা, ডাচেস অব কোইমব্রা ঢাকার সাভারে অবস্থিত ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) পরিদর্শন করেছেন। আজ মঙ্গলবার তাঁর এ সফরে বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।
সফরকালে ডিআইইউর চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খানকে ‘নাইট অব দ্য ক্রাউন রয়্যাল’ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। একই সঙ্গে তাঁকে বাংলাদেশে ফেয়ার পে চার্টারের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
ডাচেস অব কোইমব্রার সঙ্গে ছিলেন ডিউক অব কোইমব্রা দুয়ার্তে মারিয়া দে সুসা আরাউজো মার্টিন্স এবং গ্লোবাল ফেয়ার পে চার্টার ও লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিসহ পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্যের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল।
সফরকালে রাজকীয় অতিথি ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটির বিভিন্ন একাডেমিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যমান সুবিধাগুলো ঘুরে দেখেন। এ সময় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সফরের অংশ হিসেবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খান ও ডাচেস অব কোইমব্রা যৌথভাবে একটি স্মারক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন।
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হলে রাজকীয় অতিথি ও তাঁর প্রতিনিধিদলের সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আর কবির, চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খান এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলের প্রধান স্যার শেখ আলিউর রহমান। ডাচেস অব কোইমব্রা তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খানকে ‘নাইট অব দ্য ক্রাউন রয়্যাল’ সম্মাননা প্রদান। পর্তুগালের রাজপরিবারের সদস্য ডাচেস অব কোইমব্রা তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন। একই অনুষ্ঠানে তাঁকে বাংলাদেশে ফেয়ার পে চার্টারের অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
এ সম্মাননা অর্জনের মধ্য দিয়ে ড. সবুর খান বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ‘নাইট অব দ্য ক্রাউন রয়্যাল’ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এ অর্জন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের জন্যও গৌরবের বলে উল্লেখ করা হয়।
রাজকীয় সফরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের নতুন স্থাপনা ‘কোজিনহা রিয়াল—দ্য রয়্যাল লাউঞ্জ’-এর উদ্বোধন। ডাচেস অব কোইমব্রা স্থাপনাটির উদ্বোধন করেন।
শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা, আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলী, খাদ্যসংস্কৃতি, আতিথেয়তা এবং পেশাগত দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্তুগাল ও বাংলাদেশের ঐতিহ্য, খাদ্যসংস্কৃতি এবং আতিথেয়তার মধ্যে সংযোগ তৈরিতেও স্থাপনাটি ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে বন্ধুত্ব, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি অতিথিদের সম্মাননা ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়।
আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন গ্লোবাল ফেয়ার পে চার্টারের অ্যাম্বাসেডর স্যার আসিফ নিসার বাজওয়া, যুক্তরাজ্যের অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের কো-চেয়ার ফারহান-খান ফারানি, গ্লোবাল ফেয়ার পে চার্টারের পাকিস্তানবিষয়ক মিডিয়া ও জনসংযোগ প্রধান মোহাম্মদ তাহির চৌধুরী, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের পরিচালক মোহাম্মদ শালিম মুকিত আবদুল, গ্লোবাল ফেয়ার পে চার্টারের অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ আজিজ-উর-রহমান, নিকোলাস পোগোজ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান পিটার ডেনিস পোগোজ, জাবিন চৌধুরী, লায়লা মিশেল গুরমুখ এবং লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের অন্যান্য প্রতিনিধি।
উল্লেখ্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক একাডেমিক সহযোগিতা, গবেষণা, উদ্ভাবন, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা সম্প্রসারণে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পর্তুগালের রাজপরিবারের সদস্য ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলের এ সফর বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করবে বলে আশা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।