ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম জুবায়দুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।
সভায় এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুস সালাম, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম মাসুদ রহমান ও স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আবদুল জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁন, শরিয়াহ সুপারভাইজরি কাউন্সিলের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ এবং কোম্পানি সেক্রেটারি মো. হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজ ও আমদানি প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম বিল পরিশোধের সীমা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে আজ মঙ্গলবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জানানো হয়েছে।৭ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে পদোন্নতিবঞ্চিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অবসরপ্রাপ্ত দুই কর্মকর্তা ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি পেয়েছেন। তাঁরা হলেন ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া ও মকবুল হোসেন পাইক। দুজনকেই গ্রেড-২ পদে উন্নীত করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
যমুনা ব্যাংক পিএলসি ও পূবালী ব্যাংক পিএলসির মোট ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। উভয় বন্ডকে স্টক এক্সচেঞ্জের অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্ত করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
দেশের কর-জিডিপি অনুপাত উদ্বেগজনকভাবে কম। করদাতারা যথাযথ সেবা না পাওয়ায় কর দিতে নিরুৎসাহিত হন। এর ফলে রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাত চরম অর্থাভাবের মুখে পড়ছে। বিশ্বের উন্নত অর্থনীতিগুলো যেখানে বন্ডনির্ভর, সেখানে বাংলাদেশের বন্ড বাজার খুবই ক্ষুদ্র এবং করপোরেট বন্ড কার১৬ ঘণ্টা আগে