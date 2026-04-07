চিকিৎসার প্রয়োজনে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকেরা

জটিল রোগে আক্রান্ত ও জরুরি চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের সহায়তা দিতে নতুন সুবিধা চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশেষ করে কিডনি ডায়ালাইসিসসহ গুরুতর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংক থেকে বিশেষ আমানতের নগদ অর্থ উত্তোলনের সুযোগ রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা। আর ১০ লাখ টাকার বেশি তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি লাগবে।
এ বিষয়ে ব্যাংকের প্রশাসকদের বাংলাদেশ ব্যাংক অবগত করেছে বলে আজ মঙ্গলবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী।
শাহরিয়ার সিদ্দিকী বলেন, কোনো গ্রাহক অসুস্থ থাকলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে নিজ নিজ ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন। এর বেশি অর্থের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। এ বিষয়ে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো গ্রাহকের ১০ লাখ টাকার বেশি নগদ প্রয়োজন হলে তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক রেগুলেশন বিভাগে আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থছাড়ের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া বিদেশে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বড় অঙ্কের টাকার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।
সহকারী মুখপাত্র বলেন, গ্রাহকেরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আরও কিছুটা সময় ধৈর্য ধরতে হবে। সবাই ধাপে ধাপে টাকা পাবেন। সরকার যেভাবে আমানত সরবরাহ করছে, সেই অনুপাতে অর্থছাড় করা হচ্ছে। শুরুতে ২ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
ব্যাংকে জমা রাখা অর্থ উত্তোলনের দীর্ঘসূত্রতা ও অনিশ্চয়তার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দুর্বল পাঁচটি বেসরকারি ব্যাংক নিয়ে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ভুক্তভোগী আমানতকারীরা। তাঁরা বলেন, 'চোর-ডাকাতের ভয়ে ঘরে টাকা রাখিনি, ব্যাংকে রেখেছিলাম। এখন দেখি এখানেও ডাকাত! তাহলে আমরা কোথায় যাব?'