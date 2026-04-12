ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে বাধ্যতামূলক ছুটি

ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ওমর ফারুক খাঁনকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে তাঁকে তিন মাসের জন্য এ ছুটি দেওয়া হয়।
বোর্ড সভায় উপস্থিত একাধিক সদস্য বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গত বছরের ২ আগস্ট মো. ওমর ফারুক খাঁন ব্যাংকটির এমডি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগ পান। এর আগে একই বছরের ১০ জুলাই পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে নিয়মিত এমডি নিয়োগ দিয়ে অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রস্তাব পাঠায়। পরে ২৪ জুলাই তাঁর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় এবং সব প্রক্রিয়া শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তাঁর নিয়োগে অনাপত্তি দেওয়া হয়।
এর আগে বিভিন্ন অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে গত বছরের মে মাসে ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এমডি মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা পদচ্যুত হন। এর পর থেকে ওমর ফারুক খাঁন ভারপ্রাপ্ত এমডির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
ওমর ফারুক খাঁন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ইসলামী ব্যাংকে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) পদে উন্নীত হন।
দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ে অর্থ ব্যবস্থাপনা (ট্রেজারি), বৈদেশিক বাণিজ্য এবং করপোরেট বিনিয়োগসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তাঁকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়। পরে তিনি এনআরবি ব্যাংকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দেন এবং সর্বশেষ তিনি ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ছিলেন।
ওমর ফারুক খাঁন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোম্যাট অ্যাসোসিয়েট। এ ছাড়া তিনি আইসিসি অ্যাফিলিয়েটেড দ্য লন্ডন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স থেকে সার্টিফায়েড ডকুমেন্টারি ক্রেডিট স্পেশালিস্ট (সিডিসিএস) ডিগ্রি অর্জন করেন।
দেশজুড়ে ছেঁড়া-ফাটা, ত্রুটিপূর্ণ ও ময়লাযুক্ত নোটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় সব তফসিলি ব্যাংককে এ ধরনের নোট গ্রহণ ও বিনিময়মূল্য প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।১ ঘণ্টা আগে
আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও সিটিব্যাংক এনএ বাংলাদেশের মধ্যে একটি পিয়ার লেন্ডিং পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত এই অংশীদারত্ব চুক্তির আওতায় সিটিব্যাংক এনএ আইডিএলসি ফাইন্যান্সকে বিশেষ ঋণসুবিধা দেবে, যার সম্পূর্ণ অংশ যথাযোগ্য সিএমএসএমই গ্রাহকদের কাছে পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ করবে আইডিএলস২ ঘণ্টা আগে
দেশে আপাতত ভোজ্যতেলের দাম বাড়ছে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। আজ রোববার দেশের ভোজ্যতেল সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।৬ ঘণ্টা আগে
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েলের দাম ৭০ টাকা ১০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৪ টাকা ৬৯ পয়সা করা হয়েছে। অর্থাৎ লিটারে দাম বেড়েছে ২৪ টাকা ৫৯ পয়সা। নতুন এই মূল্য আজ রোববার রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে।৬ ঘণ্টা আগে