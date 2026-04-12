ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে বাধ্যতামূলক ছুটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ওমর ফারুক খাঁনকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে তাঁকে তিন মাসের জন্য এ ছুটি দেওয়া হয়।

বোর্ড সভায় উপস্থিত একাধিক সদস্য বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত বছরের ২ আগস্ট মো. ওমর ফারুক খাঁন ব্যাংকটির এমডি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগ পান। এর আগে একই বছরের ১০ জুলাই পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে নিয়মিত এমডি নিয়োগ দিয়ে অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রস্তাব পাঠায়। পরে ২৪ জুলাই তাঁর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় এবং সব প্রক্রিয়া শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তাঁর নিয়োগে অনাপত্তি দেওয়া হয়।

এর আগে বিভিন্ন অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে গত বছরের মে মাসে ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এমডি মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা পদচ্যুত হন। এর পর থেকে ওমর ফারুক খাঁন ভারপ্রাপ্ত এমডির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

ওমর ফারুক খাঁন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ইসলামী ব্যাংকে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) পদে উন্নীত হন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ে অর্থ ব্যবস্থাপনা (ট্রেজারি), বৈদেশিক বাণিজ্য এবং করপোরেট বিনিয়োগসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তাঁকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়। পরে তিনি এনআরবি ব্যাংকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দেন এবং সর্বশেষ তিনি ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ছিলেন।

ওমর ফারুক খাঁন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোম্যাট অ্যাসোসিয়েট। এ ছাড়া তিনি আইসিসি অ্যাফিলিয়েটেড দ্য লন্ডন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স থেকে সার্টিফায়েড ডকুমেন্টারি ক্রেডিট স্পেশালিস্ট (সিডিসিএস) ডিগ্রি অর্জন করেন।

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

কেন ব্যর্থ হলো ইসলামাবাদ সংলাপ, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র কে কী চায়

নাগরিকত্ব পেতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান প্রসব, সুযোগ বন্ধ করছেন ট্রাম্প

চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ ইসলামাবাদ আলোচনা, ফিরে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধিদল

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

আইডিএলসি ফাইন্যান্স ও সিটিব্যাংক এনএর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ভোজ্যতেলের দাম এখনই বাড়ছে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

