ব্যাংকঋণ পরিশোধে জমি বেচবে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ব্যাংকঋণ পরিশোধে জমি বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে। গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে বিষয়টি বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়েছে।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, রাজধানীর পূর্বাচলে কোম্পানির মালিকানাধীন ১০ কাঠার বেশি জমি ৭ কোটি টাকায় বিক্রি করা হবে। এতে প্রতি কাঠার দাম দাঁড়াবে প্রায় ৭০ লাখ টাকা। এ জমি আগে কেনা হয়েছিল ৩ কোটি ২৯ লাখ টাকায়। ফলে বিক্রি থেকে শেফার্ডের লাভ হবে প্রায় ৩ কোটি ৭১ লাখ টাকা; যা কেনা দামের দ্বিগুণের বেশি। জমি বিক্রির পুরো অর্থ লাভসহ ব্যাংকঋণ শোধে ব্যবহার করা হবে।

কোম্পানির ভাষ্য, এ সিদ্ধান্ত শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বৃদ্ধিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। খবরটি প্রকাশের পর গতকাল পুঁজিবাজারে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ১৫ শতাংশ। দিন শেষে শেয়ারদর দাঁড়ায় ১৭ টাকা ৬০ পয়সায়।

২০১৭ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বর্তমানে ‘বি’ ক্যাটাগরির কোম্পানি। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুনে সমাপ্ত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। ১৫৪ কোটি টাকার মূলধনের এ কোম্পানির ৫১ শতাংশের বেশি শেয়ার উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে এবং বাকি অংশ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দখলে রয়েছে।

সর্বশেষ গত জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি আয় করেছে ১২ পয়সা। আর গত বছরের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় ছিল ৪৭ পয়সা। উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানিটির আয় তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে।

