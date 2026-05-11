চার শর্ত পূরণ ছাড়া মিলবে না প্রকল্প অনুমোদন

পিকেএসএফের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী
সরকারি প্রকল্পে অর্থের সঠিক ব্যবহার, বিনিয়োগের বিপরীতে আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবেশগত প্রভাব—এই চার বিষয় নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে কোনো প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হবে না বলে কঠোর বার্তা দিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, সরকারি অর্থ মানেই জনগণের অর্থ। তাই প্রতিটি প্রকল্পে জবাবদিহি, জনস্বার্থ ও বাস্তব সুফল নিশ্চিত করতেই হবে।
গতকাল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত ‘স্টেপিং ফরওয়ার্ড: দ্য ইনাগুরেশন অব রেইজ-২’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে থাকা প্রায় ১ হাজার ৩০০ প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, যেসব প্রকল্পে জনগণের অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা স্পষ্ট নয় বা কর্মসংস্থান ও দীর্ঘমেয়াদি সুফলের নিশ্চয়তা নেই, সেগুলো আর অনুমোদন পাবে না।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ ও ভুটানের আঞ্চলিক পরিচালক গেইল এইচ মার্টিন। সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের।
আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। পৃষ্ঠপোষকতানির্ভর অর্থনীতির কারণে সাধারণ মানুষ মূল অর্থনৈতিক প্রবাহের বাইরে থেকে গেছে। ফলে দারিদ্র্য কমার বদলে অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে। তিনি বলেন, এখন সরকার বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পের তুলনায় সামাজিক সুরক্ষা ও পরিবারভিত্তিক সহায়তা কর্মসূচিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।
স্বাস্থ্য খাতের দুর্বলতার প্রসঙ্গ টেনে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশে স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের নিজস্ব পকেট থেকে ব্যয় আফগানিস্তানের চেয়েও বেশি, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার দিকে এগোচ্ছে এবং আগামী বাজেটে প্রাথমিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
জিডিপি নিয়ে প্রচলিত ধারণারও সমালোচনা করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী। তিনি বলেন, শুধু উৎপাদনশীল শিল্পই অর্থনীতির চালিকাশক্তি নয়। সংস্কৃতি, সংগীত, নাটক ও খেলাধুলাও এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশকেও সৃজনশীল অর্থনীতির দিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
মূল প্রবন্ধে ফজলুল কাদের জানান, রেইজ-২ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ঝুঁকি হ্রাস। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় দুই লাখ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১ হাজার ৬০০ নারীকে গৃহভিত্তিক শিশু লালন-পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
বিশ্বব্যাংকের আঞ্চলিক পরিচালক গেইল এইচ মার্টিন বলেন, কর্মসংস্থানই দারিদ্র্য থেকে বের হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর পথ। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের চাহিদা তৈরি হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গড়ে মাত্র ৯ লাখের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থান তৈরির গতি আরও বাড়ানো প্রয়োজন।
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সেখানে চীনের রপ্তানি কমে যাওয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক নীতির চাপ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির পরিবর্তনে এই নতুন ভারসাম্য তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের মধ্যেও সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকো প্রথম প্রান্তিকে মুনাফায় ২৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটির ইস্ট–ওয়েস্ট বা পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইন উপসাগরীয় অঞ্চল এড়িয়ে প্রতিদিন লাখো ব্যারেল তেল পরিবহনের সুযোগ করে দেওয়ায় দেশটির তেল বিক্রি খুব একটা প্রভাবিত হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
ঈদুল আজহা সামনে রেখে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রির বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ উপলক্ষে আজ সোমবার থেকে সারা দেশে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি শুরু করছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। ১০ দিনব্যাপী এ কার্যক্রম চলবে ২১ মে পর্যন্ত।১১ ঘণ্টা আগে
গ্লোবাল ইলেকট্রনিকস জায়ান্ট ওয়ালটনের চলমান ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের আওতায় দুটি ফ্রিজ ও একটি এসি কিনে মিলিয়নিয়ার হয়েছেন তিন জেলার আরও তিন ক্রেতা। তাঁরা হলেন বান্দরবানের সোনালী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসার সুপ্রকাশ চাকমা, বাগেরহাটের ফকিরহাটের দিনমজুর কুদ্দুস...১৪ ঘণ্টা আগে