রাজধানীর কাঁচাবাজার: সবজির সঙ্গে কমেছে ডিম ও চিনির দাম

  • নিষেধাজ্ঞা উঠলেও বাজারে ইলিশ মিলছে কম
  • ডাল, তেলের বাজার স্থির বাড়তি দামেই
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর কাঁচাবাজারগুলোতে মিলছে শীতের আগাম সবজি। গতকাল মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজারে। ছবি: আজকের পত্রিকা
তিন থেকে চার মাস ভোগান্তির পর দুই সপ্তাহ ধরে কমছে সবজির দাম। চলতি সপ্তাহে সবজির সঙ্গে ক্রেতা-ভোক্তার জন্য স্বস্তি রয়েছে ডিম ও চিনির ক্ষেত্রেও। প্রতি ডজন ডিমের দাম ১০-১৫ টাকা কমেছে। চিনির দাম কমেছে কেজিপ্রতি আরও ৫ টাকা।

অন্যদিকে আহরণের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও বাজারে ইলিশের তেমন দেখা নেই, দামও কমেনি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা, রামপুরা, মানিকনগর ও মুগদাসহ কয়েকটি কাঁচাবাজার ঘুরে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বিক্রেতারা বলছেন, একদিকে আবহাওয়া ভালো থাকায় ডিমের উৎপাদন বাড়ছে, অন্যদিকে সবজির দাম কমতে থাকায় ডিমের চাহিদাও কমছে। এ দুটি মিলিয়ে ডিমের দাম কমে এসেছে।

গতকাল বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রতি ডজন ফার্মের মুরগির বাদামি ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৩০-১৪০ টাকায়। সাদা ডিমের দাম ছিল ডজনপ্রতি আরও ৫ টাকা কম। গত সপ্তাহ পর্যন্ত বাদামি ডিম বিক্রি হয়েছে ১৪৫-১৫০ টাকা ডজন। সাদা ডিমের ডজন তখনো ৫ টাকা কম ছিল। পাড়ামহল্লার দোকানে খুচরায় প্রতি হালি ডিম বিক্রি হচ্ছে ৪৫-৪৬ টাকায়, সে হিসাবে দাম প্রতি ডজন ১৩৮ টাকা।

সেগুনবাগিচা বাজারের ডিম ব্যবসায়ী নুর এ আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘যখন শাকসবজির দাম বেশি থাকে তখন নিম্ন আয়ের মানুষ ডিম দিয়েই একবেলার খাবার চালিয়ে নেন। এখন শাকসবজি ও আলুর দাম কম হওয়ায় ডিমের চাহিদা কমেছে। আবার বৃষ্টি-বাদল না থাকায় ও গরম কমে আসায় ডিমের উৎপাদনও বাড়ছে। এটাও দাম কমার আরেকটি কারণ।’

ডিমের দাম কম থাকলেও ফার্মের মুরগির দাম আগের মতোই ১৭০-১৮০ টাকা কেজিতে স্থির রয়েছে। এ ছাড়া গরু ও খাসির মাংসও বিক্রি হচ্ছে আগের দাম ৭০০-৭৫০ ও ১০০০-১১০০ টাকা কেজি করে।

এদিকে ইলিশ শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা কয়েকদিন আগেই উঠে গেলেও বাজারে মহার্ঘ্য মাছটির প্রত্যাশামতো সরবরাহ নেই। অনেক ক্রেতাই ইলিশের আশায় মাছের বাজারে ঢুঁ মেরে হতাশ হয়েছেন। মালিবাগ বাজারে আসা কামাল উদ্দীন তাঁদেরই একজন। তিনি বললেন, ‘ভেবেছিলাম নিষেধাজ্ঞা শেষে ইলিশের সরবরাহ বাড়বে। কিন্তু বাজারে ইলিশের দেখা মিলছে না বললেই চলে, যা পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই ছোট আকারের। বড় আকারের মাছ নেই।’

মালিবাগ বাজার ঘুরে দেখা গেল, মাছের ১০টি দোকানের মধ্যে মাত্র দুজন বিক্রেতা ছোট আকারের ইলিশ বিক্রি করছেন। তাঁরা ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজনের এ মাছেরই দাম চাইলেন ৮০০-৯০০ টাকা কেজি। একই অবস্থা সেগুনবাগিচা বাজারে। সেখানে ৮ জন মাছ বিক্রেতার মধ্যে মাত্র একজনের কাছে ইলিশ পাওয়া গেল। তিনি ২০০-৩০০ গ্রাম ওজনের এসব মাছের দাম চাইলেন ৮০০ টাকা কেজি। জানা গেল, এই বাজারের একজন বিক্রেতা ৬০০-৭০০ গ্রাম ওজনের অল্প কিছু ইলিশ এনেছিলেন। তবে সকালেই সেগুলো শেষ হয়ে গেছে।

এ নিয়ে জানতে চাইলে সেগুনবাগিচা বাজারের ইলিশ বিক্রেতা জসিম উদ্দীন বলেন, ‘পাঁচ দিন হয়ে গেছে ইলিশ ধরা শুরু হয়েছে। এক দিনও পাইকারি বাজারে গিয়ে ভালো মাছ পাই নাই। ইলিশ ধরা পড়ছে কম। তাই সাপ্লাই কম, দাম এখনো বেশি।’

মুদিপণ্যের মধ্যে মসুর ডালের দাম সপ্তাহতিনেক আগে বাড়ার পর থেকে এখনো সেখানেই আছে। তবে কমেছে চিনির দাম। এখন চিনি পাওয়া যাচ্ছে ১০০-১১০ টাকা কেজিতে। দুই সপ্তাহ আগেও ১০৫-১১৫ টাকা ছিল। মাসদেড়েক আগে ছিল ১১৫-১২০ টাকা। ভোজ্যতেল, আটা, ময়দাসহ বাকি প্রায় সব মুদিপণ্য আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে গত দুই সপ্তাহ সবজির দাম দ্রুত কমলেও এখন কমার গতি কিছুটা ধীর। শিম, বেগুন, টমেটোসহ ৩-৪ ধরনের সবজির দাম কমেছে। বাকিগুলো গত সপ্তাহের দামই বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল বাজার ঘুরে দেখা যায়, আগাম শীতের শিমের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ঠিক অর্ধেকে নেমে বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি করে। কেজিপ্রতি ২০ টাকা কমে বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকায়। বাজারে উঠেছে নতুন কাঁচা টমেটো, দাম ৭০ টাকা। তবে পাকা টমেটোর দাম আগের মতোই ১২০ টাকা কেজি।

এ ছাড়া করলা, শসা, ঢ্যাঁড়স, পটোল, বরবটি, কচুর মুখীসহ অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের মতোই ৫০-৬০ টাকা কেজির মধ্যে রয়েছে। লাউ, ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৪০-৫০ টাকা প্রতিটি। লালশাক, মুলাশাক, লাউশাক, পুঁইশাকের আঁটি বিক্রি হচ্ছে ২৫-৩০ টাকায়।

মুগদা বাজারের সবজি বিক্রেতা আনোয়ার জানালেন, গত দুই সপ্তাহে সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আপাতত আর খুব বেশি কমার সম্ভাবনা নেই। আবার ডিসেম্বরের দিকে দাম কমবে। তখন টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ সব শীতের সবজির ভরা মৌসুম শুরু হবে।

