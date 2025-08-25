Ajker Patrika
> অর্থনীতি

এনবিআরের আরও ৪ কর্মকর্তা বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০: ১৬
এনবিআরের আরও ৪ কর্মকর্তা বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চার কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল রোববার এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন—১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন দ্বিতীয় সচিব মোহাম্মদ আবুল মনসুর।

আজ সোমবার এনবিআর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের অতিরিক্ত কমিশনার মো. মুশফিকুর রহমানকে বেনাপোল কাস্টমস হাউসে; কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কমিশনার মো. মিলন শেখকে এনবিআরের প্রধান কার্যালয়ে; রাজশাহী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার চপল চাকমাকে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের উপ কমিশনার অনুরুপা দেবকে চট্টগ্রাম কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে বদলি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারি করা হলো। বর্ণিত কর্মকর্তাকে যোগদানপত্রের অনুলিপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন—১ শাখায় প্রেরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত মে-জুনে এনবিআরে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ‘এনবিআর সংস্কার ঐক্য পরিষদ’-এর ব্যানারে আন্দোলন করেন। নতুন রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর দেড় মাস ধরে যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে তাঁরা কাজবিরতি চালান। ২৮ ও ২৯ জুন দেশব্যাপী কাজ বন্ধ রাখার পর ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও এরপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুরু হয়। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে বদলির ঘটনা ঘটছে। বদলি করা হয়েছে কয়েকশ কর্মকর্তাকে। এর আগে গত ১৮ ও ১৯ আগস্ট একযোগে ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১৩১ সহকারী কর কমিশনারের বদলির আদেশ জারি করা হয়।

বিষয়:

রাজস্বজাতীয় রাজস্ব বোর্ডঅর্থনীতির খবরএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

এনবিআরের আরও ৪ কর্মকর্তা বদলি

এনবিআরের আরও ৪ কর্মকর্তা বদলি

ইপিবির নতুন ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম খান

ইপিবির নতুন ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম খান

রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্যে অবদান রাখায় স্বীকৃতি প্রদান

রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্যে অবদান রাখায় স্বীকৃতি প্রদান

দেশে তিন বছরে দারিদ্র্য বেড়েছে, শহরে কমেছে আয়

দেশে তিন বছরে দারিদ্র্য বেড়েছে, শহরে কমেছে আয়