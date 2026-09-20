মা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো ‘চপস্টিক ফ্যামিলি ফান ডে’

মা দিবস উপলক্ষে হাসি-আনন্দ-গানে মায়ের সঙ্গে বড় সেলিব্রেশনে প্রতিবারের মতো এবারও চপস্টিক আয়োজন করেছে ‘চপস্টিক ফ্যামিলি ফান ডে’। গত শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এয়ার ফোর্স বেইজ ক্যাম্পে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পারভেজ সাইফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী শিশুদের জন্য ছিল নানা আনন্দ আয়োজন। গেম, র্যাপিড ফায়ার ছাড়াও এয়ার ফোর্স বেইজ ক্যাম্পের প্লে-গ্রাউন্ডে সবার জন্য খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ভালো খাবার, সুষম পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন স্কয়ার হাসপাতালের ডায়েটিশিয়ান সাবিহা বিনতে সালাম, সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী কারিশমা সানু সভ্যতা।
অনুষ্ঠানে ‘চপস্টিক মা মানেই সব ভালো’ ক্যাম্পেইনে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান শেষে মা ও সন্তানদের নিয়ে গ্রুপ ফটোসেশনেরও আয়োজন করা হয়।
ছবি, কবিতা ও গানে সৃজনশীলতা চর্চায় ও শিশুদের ভালোভাবে বেড়ে ওঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর মা দিবসে মা ও সন্তানদের নিয়ে ফ্যামিলি ফান ডে উদ্যাপন করে আসছে চপস্টিক। কারণ চপস্টিক সব সময়ই চায় ভালোর সঙ্গেই যেন বেড়ে ওঠে সবাই।
খেলাপি ঋণের লাগামহীন বৃদ্ধি দেশের ব্যাংকিং খাতের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে। বর্তমানে মোট ঋণের ৩২ শতাংশের বেশি খেলাপি হওয়ায় ঋণ আদায় ও পুনঃবিনিয়োগের চক্র ব্যাহত হচ্ছে। এতে ব্যাংকের তারল্য, মুনাফা ও মূলধন সক্ষমতার পাশাপাশি নতুন ঋণ বিতরণও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।২১ ঘণ্টা আগে
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে ঢাকার আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘আগামী ফেস্ট ২০২৬’। দিনব্যাপী এ আয়োজনে শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিজ্ঞান ও গণিত মেলা, কুইজ এবং চিত্র প্রদর্শনী...১ দিন আগে
মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট ও খেলাপি ঋণসহ নানা সমস্যায় দেশের ব্যাংকিং খাত। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাংক খাতের আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে সংস্কার জরুরি বলে মনে করেন খাতসংশ্লিষ্টরা...১ দিন আগে
এন্টারপ্রাইজ-বেজড ট্রেনিং (ইবিটি) শেষে ১৩ হাজার ৮৯৫ জন নারীর কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে। প্রশিক্ষণে দক্ষ হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছিলেন ২৬ হাজার ৫৭৪ জন। সে হিসাবে কর্মসংস্থানের হার প্রায় ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ।১ দিন আগে