Ajker Patrika
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অর্থনীতি

সোনার দাম একলাফে কমল ৭১১৫ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সোনার দাম একলাফে কমল ৭১১৫ টাকা

দেশের বাজারে সোনার গয়নার বড় দরপতন হয়েছে। ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম প্রতি ভরিতে কমেছে ৭ হাজার ১১৫ টাকা। এর ফলে ভ্যাটসহ ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম হবে ২ লাখ ৪০ হাজার ৬২৮ টাকা।

আজ শনিবার সকালে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার দাম কমেছে। সেজন্য সোনার দাম কমানো হয়েছে। নতুন দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হবে।

সকালে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এই দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বাজুসের নতুন দাম অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি ২ লাখ ৪০ হাজার ৬২৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে সোনার ভরি ২ লাখ ২৯হাজার ৭৮১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনার ভরি ১ লাখ ৯৭ হাজার ৩৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৬১ হাজার ১৯৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে সর্বশেষ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বাজুস ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪৭ হাজার ৭৪৩ টাকা, ২১ ক্যারেটের সোনা প্রতি ভরি ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬০২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনা প্রতি ভরি ২ লাখ ৩ হাজার ১৯৫ টাকা এবং সনাতনী সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯০৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমিয়েছে বাজুস। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৫ হাজার ৩০৭ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ০৭৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার ভরি ৩ হাজার ৩২৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাজুস জানিয়েছে, নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের মধ্যেই ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই গ্রাহকের কাছ থেকে আলাদাভাবে ভ্যাট নেওয়া যাবে না। তবে গয়নার নকশা ও ডিজাইন অনুযায়ী মজুরি যুক্ত হবে।

এ ছাড়া ভ্যাট, মজুরি ও পাথরের মূল্য বাদ দিয়ে সোনা ও রুপার গয়না বিনিময় বা কেনাবেচার ক্ষেত্রে বাজুসের আগের নিয়ম বহাল থাকবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে।

বিষয়:

সোনাঅর্থনীতির খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)
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