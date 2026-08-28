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করপোরেট

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
বৃহস্পতিবার সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসির নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ব্যাংকের কর্পোরেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কাজি শায়রুল হাসান।

সভায় ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ডিভিশনের সচিব ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, কে. এম. জাকারিয়া, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদুর রহমান সিকদার এবং কোম্পানি সচিব (চলতি দায়িত্ব) মো. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে পাঠানো বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং যথাশিগগির সম্ভব ব্যাংকে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিষয়:

করপোরেটব্যাংকসম্মিলিত-ইসলামী-ব্যাংক
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