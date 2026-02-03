পণ্য আমদানির বিস্তারিত তথ্য মিলছে এনবিআরের ওয়েবসাইটে

আমদানি বাণিজ্যসংক্রান্ত তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য, উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এখন থেকে নির্দিষ্ট পণ্যের এইচএস কোড (HS Code) ভিত্তিক আমদানির বিস্তারিত তথ্য এনবিআরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এনবিআর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া এই উদ্যোগের ফলে তরুণ উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, বিনিয়োগকারী, গবেষক, ব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকরা সরাসরি নির্ভরযোগ্য ডেটা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।
এনবিআর জানিয়েছে, গত সপ্তাহ থেকেই তাদের ওয়েবসাইটের পাবলিকেশন পোর্টালের ‘কাস্টমস’ লিংকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের বাণিজ্যিক ও বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা শুরু হয়েছে। প্রকাশিত এই তথ্যে এইচএস কোড অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ, ওজন এবং মূল্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
এনবিআর মনে করছে, নিয়মিতভাবে এই তথ্য প্রকাশের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের তুলনামূলক দর এবং দামের ওঠানামা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাই স্পষ্ট ধারণা পাবেন। এর মাধ্যমে আমদানির প্রবণতা এবং পণ্যের গতিবিধি বিশ্লেষণ করা সহজ হবে। এছাড়া: দেশের বাণিজ্য কাঠামো এবং আমদানি নির্ভরতা বোঝা সহজ হবে; বন্ড সুবিধার আওতায় শিল্প উপকরণের প্রবাহ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের সহায়তা কার্যক্রম মূল্যায়ন করা যাবে; এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ, কার্যকর সরকারি নীতি প্রণয়ন এবং ব্যবসায়ীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বা বাণিজ্য সহজীকরণের অংশ হিসেবে এনবিআর ঘোষণা করেছে, প্রতি মাসের বাণিজ্যিক ও বন্ড সুবিধার আমদানি সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা অব্যাহত থাকবে। এর ফলে তথ্যপ্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রতা কমবে এবং দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ আরও স্বচ্ছ ও আধুনিক হয়ে উঠবে।
