অনুমোদনহীন বিমা পরিকল্প ছাড়লে ব্যবস্থা নেবে আইডিআরএ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অনুমোদন ছাড়া বিমা পরিকল্প বা পণ্য চালু রাখলে বা বাজারজাত করলে সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানি ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিমা কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)।

নন-লাইফ বিমা খাতে ‘সার্কুলার নং-নন-লাইফ ১০৭/২০২৫’ জারি করে এ নির্দেশনা দিয়েছে আইডিআরএ। সম্প্রতি ‘বিমা পরিকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলি’ শীর্ষক এই সার্কুলারটি জারি করা হয়। আইডিআরএর নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মনিরা বেগম এই সার্কুলারে স্বাক্ষর করেন।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের আগে অনুমোদন ছাড়া চালু থাকা বিমা পরিকল্পগুলোকে ‘ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদিত’ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে ২০১০ সালের পর অনুমোদন ছাড়া চালু থাকা সব বিমা পরিকল্পের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। আইডিআরএ সার্কুলারে দুটি প্রতিপালনীয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—বিমা পরিকল্পের পাইলটিং পর্যায়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের ২৭ আগস্ট জারি করা জিএডি সার্কুলার নম্বর ১৫/২০২৩-এর নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এতে বলা হয়, কোনো বিমা কোম্পানি যদি এসব নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিমা আইন ২০১০-এর ১৩০ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি দায়ী থাকলে তাঁর বিরুদ্ধেও একই আইনের ১৩৪ ধারায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

