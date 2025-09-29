শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা পাবেন নন-বন্ডেড রপ্তানিকারকেরা, লাগবে ব্যাংক গ্যারান্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে নন-বন্ডেড বা আংশিক রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির সুবিধা প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২৫ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
এ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান শর্তগুলো মেনে যেসব রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স গ্রহণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তাদের জন্য শুল্ক-কর পরিশোধ না করে কাঁচামাল বা পণ্য আমদানি করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শুল্কমুক্ত এ সুবিধা গ্রহণের জন্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে আমদানি করা পণ্যের ওপর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত শুল্ক-করের সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে হবে।
এনবিআর আশা করছে, বন্ড লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য আমদানির সুযোগ দেওয়ার ফলে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে।
