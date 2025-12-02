রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী চামড়াশিল্পের প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চামড়াশিল্প, জুতা তৈরির যন্ত্রপাতি, জুতার বিভিন্ন উপকরণ, রাসায়নিক ও আনুষঙ্গিক পণ্যের সমাহার নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ‘লেদারটেক বাংলাদেশ ২০২৫’। ১১ বারের মতো আয়োজিত এই আসর ৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) এক্সপো ভিলেজে শুরু হবে।
আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় আয়োজক প্রতিষ্ঠান।
লেদারটেক বাংলাদেশ ২০২৫-এ প্রদর্শিত প্রযুক্তি, উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানার জন্য বেশ উপকারী হবে। বিশেষ করে, যারা নতুন প্রোডাক্ট আনতে কিংবা নতুন করে এই খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে, তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে এই প্রদর্শনী। কয়েক বছর ধরে এই প্রদর্শনী নতুন উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং স্থানীয় বাজারে জুতা উৎপাদনেও ভূমিকা রেখেছে।
প্রদর্শনী চলবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। ব্যবসায়িক দর্শনার্থীরা প্রদর্শনীতে বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন।
লেদারটেক বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১১ বছর আগে। শুরুতে এটি ছিল একটি প্রযুক্তি প্রদর্শনী প্ল্যাটফর্ম, যার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জুতা, ভ্রমণ আনুষঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদন দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনটি বাংলাদেশের চামড়া, জুতা ও সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্ভাবন এবং বাজার সম্প্রসারণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। গত এক দশকে লেদারটেক বাংলাদেশ দেশের চামড়াশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান ভূঁইয়া জানান, এবারের আসরে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, চীনসহ আটটি দেশ থেকে আসা প্রায় ২০০টি কোম্পানি তাদের পণ্য প্রদর্শন করবে। আয়োজনে কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস ইন্ডিয়া (সিএলই), পাকিস্তান ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিটিএ), ইন্ডিয়া ফুটওয়্যার কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইফকোমা)-সহ চীনের গুয়াংডং সু-মেকিং মেশিনারি অ্যাসোসিয়েশনের (জিএসএমএ) পৃথক পৃথক প্যাভিলিয়ন থাকবে।
এ ছাড়া প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প সংগঠনগুলো। যার মধ্যে প্রদর্শনীর বিবিধ বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছে এলএফএমইএবি।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডিসেম্বর মাসে ভোক্তা পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ৩৮ টাকা বাড়িয়ে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ২৫৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সে হিসাবে প্রতি কেজির দাম পড়ছে ১০৪ টাকা ৪১ পয়সা। আজ মঙ্গলবার বিকালে ঘোষিত এলপিজির নতুন মূল্য সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হবে বলে বিইআরসি জানিয়েছে।
নভেম্বর আগের মাসের চেয়ে ২৬ টাকা কমিয়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ধরা হয়েছিল ১ হাজার ২১৫ টাকা। ডিসেম্বেরে এসে এলপিজির দর অক্টোবরকে ছাড়াল।
ডিসেম্বর মাসের জন্য যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও বাড়িয়েছে কমিশন। প্রতি লিটারে ১ টাকা ৭৪ পয়সা বাড়িয়ে মূসকসহ অটোগ্যাসের নতুন দাম ঠিক করা হয়েছে ৫৭ টাকা ৩২ পয়সা।
নভেম্বরে প্রতি লিটারের দাম ছিল ৫৫ টাকা ৫৮ পয়সা ছিল, যা ছিল তার আগের মাসের চেয়ে ১ টাকা ১৯ পয়সা কম।
এলপিজির মূল উপাদান প্রোপেন ও বিউটেন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি আরামকোর কার্গো মূল্যকে (সিপি) ভিত্তিমূল্য ধরে বিইআরসি দেশের বাজারে এলপিজির দাম সমন্বয় করে।
এবার প্রোপেন ও বিউটেনের গড় সিপি ৪৮৮ দশমিক ৫০ ডলার বিবেচনায় নিয়ে নতুন দর নির্ধারণ করেছে বিইআরসি। এর আগের মাসে এই দর ছিল ৪৬৫ টাকা ২৫ পয়সা।
ইসলামী ব্যাংকের সেলফিন অ্যাপে চালু হলো দেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলফিন ইকো। এটি একটি সম্পূর্ণ ভয়েসভিত্তিক উন্নত ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী ভয়েস কমান্ড দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। ব্যবহারকারী ইংরেজিতে ভয়েস কমান্ড দিলেই সেলফিন ইকো গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিত করে বাকি কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করে। এতে প্রয়োজন হয় না হাতের কোনো স্পর্শ।
উদাহরণস্বরূপ গ্রাহক যদি বলেন, ‘শো মি সেলফিন/এমক্যাশ ব্যালেন্স’ সেলফিন ইকো সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্স প্রদর্শন করবে। অথবা তার অ্যাকাউন্ট নম্বরটি বললে সেই অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স তাৎক্ষণিকভাবে দেখাবে।
একইভাবে ব্যবহারকারী যদি বলেন, ‘সেন্ড টেন থাউজ্যান্ড টাকা টু মামুনস অ্যাকাউন্ট’, সেলফিন ইকো ফেভারিট অপশনে মামুন নামে সংরক্ষিত অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফারের প্রিভিউ দেখাবে। এরপর গ্রাহক পিন ও ওটিপি দিয়ে লেনদেন সম্পন্ন করবেন।
ব্যবহারকারী শুধু ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করেই পরিশোধ করতে পারবেন খিদমাহ ক্রেডিট কার্ড বিল। ‘চেক মাই খিদমাহ বিল অ্যান্ড পে’ বললেই সেলফিন ইকো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘খিদমাহ’র বকেয়া বিল পরিদর্শন করবে এবং অ্যাকাউন্ট থেকে বিল পরিশোধ করার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্পর্শ ছাড়াই সম্পন্ন হবে। গ্রাহক শুধু পিন আর ওটিপি দিয়ে কাজ শেষ করবেন।
সেলফিন ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন হবে আরও সহজ ও দ্রুত। ব্যবহারকারী শুধু ভয়েস কমান্ডে ‘জেনারেট টোকেন টু উইথড্রো টাকা টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড ফ্রম অ্যাকাউন্ট নম্বর’ বলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরটি বললেই সেলফিন ইকো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে ২০ হাজার টাকার জন্য একটি টোকেন তৈরি করে দেবে, এটিএম বুথে এই টোকেন ব্যবহারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যাবে।
মোবাইল রিচার্জ করা যাবে হাতের কোনো স্পর্শ ছাড়াই। রিচার্জ মাই মোবাইল উইথ টোয়েন্টি টাকা বললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারীর মোবাইলে ২০ টাকা রিচার্জ হয়ে যাবে। এ ছাড়া রিচার্জ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর আর খুঁজতে কিংবা লিখতে হবে না। শুধু সেভ করা নাম কিংবা মোবাইল নম্বরটি বললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিচার্জ হয়ে যাবে।
সেলফিন ইকোর কার্যকারিতা লেনদেনের বাইরেও বিস্তৃত। ভয়েস কমান্ডেই দেখা যায় অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, সেলফিন ও কার্ড লিমিট, চার্জ ও ফি সংক্রান্ত তথ্য। এ ছাড়া ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের স্টেটমেন্টও দেখা যায়। প্রয়োজন হলে স্টেটমেন্ট নিজের ইচ্ছেমতো ফিল্টার করে নেওয়া যায়। কাজ শেষে ভয়েস দিয়ে লগ-আউট করা যায় হাতের কোনো স্পর্শ ছাড়াই। এ যেন সায়েন্স ফিকশনের বাস্তব রূপ।
ইসলামী ব্যাংকের সেলফিন অ্যাপ বহুদিন ধরেই স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। বিল পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফার, রেমিট্যান্স সংগ্রহসহ বিভিন্ন সেবার কারণে অ্যাপটি ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম। বর্তমানে প্রায় ৫৭ লাখ গ্রাহক সেলফিন ব্যবহার করছেন।
বর্তমানে সেলফিন ইকো ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর আরও নিখুঁতভাবে শনাক্ত করার জন্য শেখার ধাপে রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পিন ও ওটিপি ম্যানুয়ালি প্রদান করতে হবে, ভবিষ্যতে এই ধাপগুলোও স্বয়ংক্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ির শিল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অর্ধেক বাজার দখল করে নিয়েছে। এতে এক সময়ের শক্তিশালী বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর গ্যাসোলিনচালিত বা তেল–গ্যাসচালিত গাড়ির বিক্রি কার্যত গুঁড়িয়ে গেছে। তবে এতে কেবল বিদেশিরাই নয়, বহু চীনা ঐতিহ্যবাহী গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিও নিজ দেশে বিক্রি কমে যাওয়ার ধাক্কা খেয়ে অবিক্রীত গাড়ি বিদেশে রপ্তানি করতে শুরু করেছে।
পশ্চিমা নীতিনির্ধারকেরা যখন চীনের ভর্তুকি–নির্ভর ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল বা ইভিগুলোকেই মূল হুমকি হিসেবে দেখে শুল্ক আরোপ করছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কোম্পানিগুলো আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—চীনা গ্যাসোলিন গাড়ির। যেগুলো পোল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে পর্যন্ত বাজারে হানা দিচ্ছে।
রয়টার্সের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, ২০২০ সাল থেকে চীনের মোট গাড়ি রপ্তানির ৭৬ শতাংশই গ্যাসোলিনচালিত, আর মোট বার্ষিক রপ্তানি ১০ লাখ থেকে বাড়তে বাড়তে এ বছর ৬৫ লাখ ছাড়াতে পারে বলে জানিয়েছে চীনভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অটোমোবিলিটি।
ইভির ভর্তুকি ও নীতিই এই গ্যাসোলিন রপ্তানির উল্লম্ফনের পেছনে বড় চালিকাশক্তি—যে নীতি ফক্সওয়াগন, জিএম, নিশানসহ বহু বিদেশি ব্র্যান্ডের চীনের বাজারে ব্যবসাকে ধ্বংস করেছে। শত শত চীনা ইভি কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যে মূল্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার অভিঘাতই এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।
শুধু গ্যাসোলিন গাড়ির রপ্তানিতেই—ইভি বা প্লাগ-ইন হাইব্রিড বাদ দিয়েও—চীন গত বছর বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাড়ি-রপ্তানিকারক দেশ হয়ে উঠেছে। রয়টার্সের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, চীনের গ্যাসোলিন গাড়ির বন্যা দেখা যাচ্ছে প্রধানত সেই সব উদীয়মান বা দ্বিতীয় স্তরের বাজারে, যেখানে চার্জিং অবকাঠামো দুর্বল। এর পেছনে রয়েছে বেইজিংয়ের বর্তমান ইভি নীতি এবং গত কয়েক দশকের গ্যাসোলিন গাড়ি শিল্পকে বিদেশিদের সহযোগিতায় গড়ে তোলার পুরোনো নীতির দ্বন্দ্ব।
সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারকদের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত পুরোনো কোম্পানি—এসএআইসি, বিএআইসি, দোংফেং, চানআন—যারা বিদেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রযুক্তি ও মুনাফা অর্জন করত। ১৯৮০-এর দশকে বেইজিং জোর করে তৈরি করা এই জোটগুলোই একসময় ছিল প্রধান শক্তি। কিন্তু বেসরকারি ও উদ্ভাবনী চীনা ইভি নির্মাতাদের উত্থানে এসব যৌথ উদ্যোগের বিক্রি ভেঙে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এসএআইসি-জিএম এর বার্ষিক বিক্রি ২০২০ সালের ১৪ লাখ থেকে ২০২৪ সালে কমে ৪ লাখ ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে।
এখন এসব রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি তাদের বিদেশি অংশীদারদের একসময়কার বাজারেই নতুন করে দখল নিচ্ছে। এসএআইসির রপ্তানি ২০২০ সালের ৪ লাখ থেকে বেড়ে গত বছর ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। দোংফেং–এর রপ্তানি গত বছর প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার—পাঁচ বছরে প্রায় চারগুণ। অথচ তার চীনা অংশীদার হোন্ডা ও নিশানের যৌথ উদ্যোগগুলোর বিক্রি পতনের সর্পিল ঘূর্ণিতে আটকে গেছে। ২০২০ সাল থেকে দোংফেং–এর বিশ্বব্যাপী বিক্রি কমেছে ১০ লাখ। তবু কোম্পানির ইউরোপ ব্যবস্থাপক ইয়েলটে ভারনুই বললেন, চিন্তার কিছু নেই—কারণ পেছনে রয়েছে বেইজিং। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত—এটাই আসল কথা। টিকে থাকার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।’
গ্যাসোলিন গাড়ির চাহিদাই বেশি দ্বিতীয় স্তরের বাজারগুলোতে—পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা—যেখানে চার্জিং নেটওয়ার্ক দুর্বল। দীর্ঘমেয়াদে বেইজিং বিশ্ব ইভি ও প্লাগ-ইন হাইব্রিড বাজার দখল করতে চায়। কিন্তু আপাতত চীনা নির্মাতারা বিদেশে নিজেদের ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে ক্রেতাদের যা চাই, তাই দিচ্ছে।
চীনের শীর্ষ রপ্তানিকারক চেরি। তাদের বিশ্বব্যাপী বিক্রি ২০২০ সালের ৭ লাখ ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে হয়েছে ২৬ লাখ। এদের চার ভাগের তিন ভাগ গাড়িই গ্যাসোলিনচালিত। শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারকের মধ্যে আরও আছে পাঁচ রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি এবং দুই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গিলি ও গ্রেট ওয়াল মোটর।
শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারকের মধ্যে কেবল দুই কোম্পানি পুরোপুরি ব্যাটারি চালিত গাড়ি বিক্রি করে—যুক্তরাষ্ট্রের টেসলা ও চীনের বিওয়াইডি। বিওয়াইডির বিদেশযাত্রা এ বছর চীনকে প্লাগ-ইন গাড়ির রপ্তানিতে শক্তিশালী করেছে। তবু গ্যাসোলিন গাড়ির রপ্তানি ৪৩ লাখ ছাড়িয়ে মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে।
চেরি, দোংফেং ও রাষ্ট্রায়ত্ত এফএডব্লিউয়ের বিদেশি কর্মকর্তারা জানান—চীনের নির্মম মূল্য যুদ্ধের বাজারে টিকে থাকার জন্য রপ্তানি ছাড়া উপায় নেই। এফএডব্লিউয়ের ডিজাইন প্রধান জাইলস টেলর বলেন, কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র একটি ভুল পণ্যে ব্যর্থ হলেই ধসে পড়তে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘চীনের গাড়ি বাজার এতটাই ভরাট, যেন দাঁত-নখ বের করে লড়াই।’
ইঞ্জিনভিত্তিক গাড়ি রপ্তানিই তাদের প্রধান ভরসা। কারণ, অধিকাংশ দেশের জন্য সেটিই বেশি উপযোগী। চানআনের ইউরোপীয় বিপণন পরিচালক নিক টমাস বলেন, তারা চাইলে প্রতিটি বাজারের জন্য আলাদা করে গাড়িকে সাজিয়ে দিতে পারে। এসএআইসি, বিএআইসি, গিলি, গ্রেট ওয়াল বা সরকারের জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি।
বৈশ্বিক গাড়ি কোম্পানিগুলো চীনা প্রতিযোগীদের হুমকি হিসেবে স্বীকার করলেও, তাদের দৃষ্টি ছিল মূলত সস্তা ইভিগুলোর দিকে। টয়োটা, জিএম, ফোর্ড, হোন্ডা, নিশান, হুন্দাই—কেউই রপ্তানির এই উল্লম্ফন নিয়ে মন্তব্য করেনি। কেউ কেউ অবশ্য লড়াইয়ে নামার প্রস্তুতির কথা বলেছে। ফক্সওয়াগনের দক্ষিণ আমেরিকা প্রধান আলেক্সান্ডার সাইটজ বলেন, তিনি চীনাদের ভয় পান না। তাদের তিনি প্রতিযোগী হিসেবে সম্মান দেন। ফক্সওয়াগনও এখন চীনে বানানো গাড়ি বেশি দেশে রপ্তানির পরিকল্পনা করছে। জিএম প্রধান নির্বাহী মেরি বার্রা বলেছেন, সঠিক প্রযুক্তি ও সঠিক মূল্যে তাঁর কোম্পানি প্রতিযোগিতা করবে।
চীনে ইভির দ্রুত বিস্তার বহু গ্যাসোলিন গাড়ির কারখানাকে অচল করে দিয়েছে। অটোমোবিলিটির প্রধান বিল রুসো বলেন, বছরে প্রায় ২ কোটি গাড়ি বানানোর ক্ষমতা এখন কার্যত অকেজো। ফলে কোম্পানিগুলো রপ্তানির পথেই সেই বাড়তি ক্ষমতা ঢালছে। পরামর্শক অ্যালিক্সপার্টনারস ধারণা করছে, ২০৩০ সালের মধ্যে চীনা গাড়ি নির্মাতাদের বিদেশি বিক্রি বছরে আরও ৪ মিলিয়ন বাড়বে, আর পাঁচ বছরের মধ্যেই তারা পুরো বিশ্বের গাড়ি বাজারের ৩০ শতাংশ দখল করবে।
স্থানীয় সরকারগুলো ইভি কারখানার জন্য জমি, অর্থ, অবকাঠামো সবই দিয়েছে। এর ফলে গ্যাসোলিন গাড়ির অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি হয়েছে ৩ কোটি গাড়ির মতো, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার বহু গুণ বেশি। সাবেক উপমন্ত্রী সু বো বলেন, গ্যাসোলিন গাড়ির বিক্রি কমায় এই অতিরিক্ত সক্ষমতা পুরো শিল্পকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছে।
ইভি নতুন কারখানায় ব্যস্ত থাকতে থাকতে পুরোনো রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো গ্যাসোলিন গাড়ি ঠেলে দিচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। পোল্যান্ডের ওয়ারশতে প্লাজা শোরুমে ঝকঝকে ‘বেইজিং’ লোগোওয়ালা নতুন এসইউভি দাঁড়িয়ে। এগুলো বানিয়েছে বিএআইসি। ২০২৩ সাল থেকে পোল্যান্ডে ৩৩টি চীনা ব্র্যান্ড এসেছে, বেশির ভাগই গ্যাসোলিনচালিত গাড়ি নিয়ে।
সেখানকার ডিস্ট্রিবিউটররা বলছেন, একই ধরনের এত গাড়ি এসেছে যে সাধারণ ক্রেতা পার্থক্য করতে পারে না। জিএসি ও গিলির স্থানীয় ব্যবস্থাপক এটাকে ‘উন্মাদনা’ বলেছেন। উদীয়মান বাজারগুলো চীনা নির্মাতাদের প্রধান টার্গেট—কারণ এখানকার ক্রেতারা ইভি নয়, গ্যাসোলিন গাড়ির দিকেই ঝুঁকে। কোস্টারিকা, পেরু, ইন্দোনেশিয়া বা গ্রিসে একেকটি বাজারের চাহিদা একেক রকম—চীনারা সেই বাস্তবতাই ধরছে।
অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী দেশেও চেরির বিক্রি প্রায় সবই গ্যাসোলিনচালিত। ইভি এসেছে এখনো অল্প। চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে—সবখানে একই ছবি। ভালো নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য আর প্রতিযোগিতামূলক দামে চীনা গাড়ি সেখানে বিদেশি ব্র্যান্ডকে পেছনে ফেলছে।
উরুগুয়েতে দোংফেং বিক্রি করছে নিশানের ফ্রন্টিয়ার ট্রাকের প্রায় একই সংস্করণ, নাম রিচ–৬। দাম নানা ক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। স্থানীয় কৃষক মারিয়ানা বেতিজাগাস্তি বলেন, ‘একটা ব্র্যান্ডেড গাড়ির দামে এখানে দুটো চীনা ট্রাক পাওয়া যায়।’
শ্রমিকের লভ্যাংশ তহবিলের (ডব্লিউপিপিএফ-ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিফিকেশন ফান্ড) ৫ শতাংশ বকেয়া আদায়ের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর গ্রামীণফোনের চাকরিচ্যুত কর্মীরা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জিপি হাউসের সামনে জড়ো হয়ে মানববন্ধন করেন তাঁরা। এতে অর্ধশতাধিক চাকরিচ্যুত কর্মী অংশ নেন।
গ্রামীণফোন ৫ শতাংশ বিলম্ব বকেয়া আদায় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আবু সাদাত মো. শোয়েব বলেন, ‘আমরা গ্রামীণফোন লিমিটেডের সাবেক কর্মীরা ১৫ বছর ধরে আমাদের আইনগত ৫ শতাংশ ডব্লিউপিপিএফ ও ডব্লিউডব্লিউএফ বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে শ্রম মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আদালতের নির্দেশনার আলোকে শান্তিপূর্ণ লড়াই করে আসছি। গ্রামীণফোন মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদের দমন করার চেষ্টা করছে। আমাদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে প্রায় ৩ হাজার ৩৬০টি পরিবার ও হাজারো শ্রমিকের বহু বছরের বঞ্চনা জড়িয়ে আছে।’
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘আমরা যারা এখানে আছি, আমরা ১৫ থেকে ২০ বছর গ্রামীণফোনে চাকরি করেছি। এই কর্মীরা নিজেদের শ্রম ঘাম দিয়ে গ্রামীণফোনকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অথচ ২০১২ সাল থেকে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে অন্যায্যভাবে আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমরা আজ রিক্ত, নিঃস্ব। আমাদের দাবি ৫ শতাংশ বিলম্ব জরিমানা পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।’
চাকরিচ্যুত কর্মীরা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি আমাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তারা তামাশা করেছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তারা যদি আমাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে না দেয়, এই কোম্পানির চিহ্ন এ দেশে থাকবে না।’
আবু সাদাত মো. শোয়েব বলেন, গ্রামীণফোন যদি আমাদের পাওয়া না দেয়, আর সরকার যদি তাদের আশ্রয় দেয়, তাহলে সরকারকেও পেটাতে পেটাতে রাস্তায় নামানো হবে। আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে পেটাই, হাত দিয়ে না। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার না, অন্তর্বর্তী সরকার তা চিনি না। আমরা শুধু জানি, যারা আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।
