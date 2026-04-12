শাহজালাল থেকে বাতিল ফ্লাইটের সংখ্যা দাঁড়াল ১,০৬০

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে একাধিক দেশের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গতকাল রোববার পর্যন্ত ১ হাজার ৬০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রভাবে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডানের আকাশসীমা আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এসব গন্তব্যে চলাচলকারী বিভিন্ন এয়ারলাইনস তাদের নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত ৩৩৯টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। পরবর্তী সময় ১০ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত ২৭৫টি, ২০ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত ২২৬টি, ৩০ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত ১৬০টি এবং ৯ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আরও ৬০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মোট বাতিল ফ্লাইটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬০টি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল ফ্লাইটের সংখ্যা কিছুটা কমলেও পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ফ্লাইট পরিচালনা স্বাভাবিক হওয়া নির্ভর করছে আকাশসীমা খুলে দেওয়া এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির ওপর।

ফ্লাইট বাতিলের কারণে বেশি বিপাকে পড়েছেন প্রবাসী কর্মী ও মধ্যপ্রাচ্যগামী যাত্রীরা। উড়োজাহাজ সংস্থাগুলো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুত ফ্লাইট পুনরায় চালুর আশ্বাস দিয়েছে।

