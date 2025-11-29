Ajker Patrika
অর্থনীতি

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

আজিনুর রহমান আজিম, পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) 
ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়কপথ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পরিবহনের অনুমতি না মেলায় লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দরে আটকে আছে থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা ভুটানের পণ্যের চালান। ফলের জুস, জেলি, শুকনো ফল, লিচু ফলের ক্যান্ডি ও শ্যাম্পুর চালানটি গত ২২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়।

বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) মাহমুদুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভুটানে ট্রানশিপমেন্ট কনটেইনারের পণ্যের চালানের গাড়িটি শুক্রবার থেকে স্থলবন্দরের মাঠে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, ছয় ধরনের পরীক্ষামূলক পণ্যের চালানটি ব্যাংককের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আবিত ট্রেডিং কোম্পানি গত ৮ সেপ্টেম্বর জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠায়। গত শুক্রবার কনটেইনারটি বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাঠায় চট্টগ্রামের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রতিষ্ঠান এনএম ট্রেডিং করপোরেশন। এরপর দুদিনে একাধিকবার চেষ্টা করেও চালানটি ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দরে পাঠাতে পারেনি বুড়িমারীর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রতিষ্ঠান বেনকো।

বাংলাদেশ থেকে ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটানে ট্রানশিপমেন্ট পণ্য নিতে কোনো অনুমতি পায়নি ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। এ কারণে পণ্যের চালানটি বুড়িমারী স্থলবন্দরের ইয়ার্ডে আটকা পড়েছে বলে জানান বেনকো লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ফারুক হোসেন।

বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশনের সহকারী কমিশনার (এসি) দেলোয়ার হোসেন বলেন, ভুটানের পণ্যের চালানটির কাস্টমের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। ভুটান ভারতীয় কাস্টমের কাছ থেকে অনুমতি পায়নি, রুট পারমিট পাওয়ামাত্র চালানটি পাঠানো হবে।

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে সড়ক পথে পণ্য পরিবহনে ২০২৩ সালের ২২ মার্চ বিবিআইএন প্রটোকল চুক্তি সই হয়। পরের বছর এপ্রিলে ভুটানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্যসচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ও সড়কপথ দিয়ে এবং ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের পরীক্ষামূলক দুটি চালান ভুটানে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

বিষয়:

বাংলাদেশলালমনিরহাটস্থলবন্দরভারতপাটগ্রামবুড়িমারী স্থলবন্দরসড়কপথ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

অর্থনীতি

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

আমীর খসরু বলেন, ‘খাদ্যে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। কারণ অনেক দেশ হঠাৎ করে কোনো একটি পণ্যের রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। আবার কোনো একটি পণ্যে ট্যারিফ আরোপ করে। এ কারণে খাদ্যে বিদেশনির্ভরতা কমাতে হবে।’

আজ শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অধিবেশনের বিষয় ছিল, ‘কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’। বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

বিএজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু খালিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাহানোয়ার সাঈদ শাহীন।

কৃষির বিশাল পরিবর্তন হচ্ছে উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘কৃষিতেও বিপ্লব সম্ভব। জিয়াউর রহমানের স্লোগান ছিল, উৎপাদনের রাজনীতি। তখন বিদেশে চাল রপ্তানি হয়েছে। কৃষির সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার, বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই মাটিতে অনেক কিছু হয়, যা আমরা করতে পারি না। সবকিছুর সম্মিলন করতে পারলে কৃষিতে বিপ্লব আনতে পারব।’

কৃষির সুফল কৃষক পায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির নেতা আমীর খসরু। তিনি বলেন, ‘কৃষি খাতে নীতি আছে; কিন্তু নীতি বাস্তবায়ন করার মানুষ কম। অনেক সংস্কার হয়; কিন্তু কৃষক এর সুফল পায় না। কৃষকের ফসল পচে নষ্ট হয়। এটিকে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ দরকার। প্রযুক্তির উন্নয়ন দরকার।’

আমীর খসরু বলেন, ‘দেশে এখনো সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান কৃষিতে। কৃষিই দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ১৮ মাসে আমরা ১ কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, সেটির অন্যতম একটি খাত কৃষি।’

কৃষির অঞ্চলভিত্তিক ম্যাপিং দরকার উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে কৃষি। কোন অঞ্চলে কোন ফসল উৎপাদন করব, বাংলাদেশের কৃষিতে তার একটি ম্যাপিং দরকার। যেখানে যে সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনা খুঁজে বের করব এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাব।’

কৃষক ছাড়াও অন্যান্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীও মজুরি বৈষম্যের স্বীকার বলে জানান আমীর খসরু। তিনি বলেন, ‘শুধু কৃষক নয়, গ্রামগঞ্জের কামার-কুমার, তারাও ভালো দাম (মজুরি) পায় না। কৃষকসহ সর্বক্ষেত্রে একত্রীকরণ (ইন্ট্রিগ্রেশন) করতে হবে। কৃষিপণ্যের বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটাতে হবে। কৃষককে সাহায্য করতে চাইলে অন্যভাবে সাপোর্ট দিতে হবে। কিন্তু কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া বোকামি সিদ্ধান্ত।’

আগামীতে দেশের শাসনব্যবস্থায় যেকোনো অবস্থানে থেকে দেশের উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলে থাকলেও দেশের উন্নয়নে আমাদের কথা চলতে থাকবে। যত সংস্কার হয়েছে, বিএনপির সময় (শাসনামল) হয়েছে। বিএনপি অব্যাহত থাকলে প্রবৃদ্ধি এত দিনে ডাবল ডিজিট হয়ে যেত।’

বিএনপি সহনশীল আচরণ করছে জানিয়ে আমীর খসরু বলেন, ‘গণতান্ত্রিক সরকার না থাকলে দেশ এগোবে না। তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে জিয়াউর রহমান দেশের কৃষিকে রপ্তানির দিকে নিয়ে গেছেন। পল্লী বিদ্যুৎ গ্রামে নিয়ে গেছেন সেচের জন্য। জিয়াউর রহমানের সময় চাল রপ্তানি হয়েছে। আমরা নির্বাচিত হলে দেশের কৃষিকে এগিয়ে নেব।’

অনুষ্ঠানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা দেশের উন্নয়ন ঘটবে না। মাছ ও মুরগি উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। হর্টিকালচারে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। তবে হর্টিকালচারে আমরা চীনের সহায়তা নিতে পারি।’

বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যত ধরনের পরামর্শ আছে, সেগুলো দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করব, বেচাকেনার ক্ষেত্রে আমরা পরিমিত লাভ করব। আমরা যদি পরিমিত লাভ না করি, তাহলে আপনারা (সাংবাদিক) ধরিয়ে দেবেন। এভাবেই সবার সহযোগিতায় দেশের কৃষি খাতকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব।’

কৃষি খাতে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা তৈরি করতে হবে জানিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশের কৃষিকে নেদারল্যান্ডসের মতো করতে হবে। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের কৃষিতে যে গ্যাপ আছে, তা আমাদের কমাতে হবে। মাছের উৎপাদন ব্যয় কমাতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছি। খাদ্য ও আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে কৃষিতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।’

বিষয়:

আমদানিখাদ্যআমীর খসরুরাজনীতিবিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

অর্থনীতি

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৫
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সংস্কারের দাবিতে আগামীকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীসহ সারা দেশের মোবাইল ফোনের বিক্রির দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্মার্টফোন ও গ্যাজেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি) আজ শনিবার এ ঘোষণা দিয়েছে।

সংগঠনটির পক্ষে দেওয়া এক সংবাদ বার্তায় এসব কথা জানান জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান টাইমস পিআরের সিইও (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) মিজানুর রহমান সোহেল। একই সঙ্গে একচেটিয়া সিন্ডিকেট নীতি বন্ধ, ন্যায্য করনীতি এবং মোবাইল ফোনের উন্মুক্ত আমদানির সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে রোববার সকালে রাজধানীর কারওয়ানবাজার পান্থপথ এলাকায় শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

প্রসঙ্গত, অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু করতে যাচ্ছে এনইআইআর ব্যবস্থা। এনইআইআর কার্যকর হলে ১৬ ডিসেম্বরের পর নিবন্ধনবিহীন বা আমদানি অননুমোদিত ফোন দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যাবে না।

বিষয়:

মোবাইল ফোনদোকানঅর্থনীতির খবরব্যবসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

অর্থনীতি

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ শনিবার ঢাকায় বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) কার্যালয়ে ‘আলু উৎসব ২০২৫—মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ শনিবার ঢাকায় বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) কার্যালয়ে ‘আলু উৎসব ২০২৫—মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আলুকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে দেশের প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘আলু উৎসব’। রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দুই দিনব্যাপী এ উৎসব।

আজ শনিবার ঢাকায় বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) কার্যালয়ে আয়োজিত ‘আলু উৎসব ২০২৫—মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু এ তথ্য জানান।

এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসএর সিনিয়র সহসভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ, সহসভাপতি মোহাম্মদ ইউনুছ এবং পোস্টমাস্টার কমিউনিকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়জুল আলমসহ বিসিএসএর কর্মকর্তারা।

লিখিত বক্তব্যে মোস্তফা আজাদ বলেন, ‘আলু উৎসব বাংলাদেশের আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে বিশ্বে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করবে। এতে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রসেসিং সক্ষমতা, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন হবে।’ তিনি আলুর বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল, আধুনিক হিমাগার প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী দেশ হওয়ার সত্ত্বেও পর্যাপ্ত আধুনিক সংরক্ষণ সুবিধার ঘাটতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির অভাব এবং রপ্তানিবান্ধব নীতিমালা ও অবকাঠামো না থাকায় এ সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি।

উৎসব উপলক্ষে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। আলু উৎপাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন, হিমাগারে আধুনিক পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি, কোল্ড-চেইন প্রযুক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি, আলু থেকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরি ও প্রদর্শন এবং রন্ধনশিল্প-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করবে।

বিষয়:

উৎসবঅর্থনীতির খবরআলু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

বিজ্ঞপ্তি
প্রাইম ব্যাংকের পুনর্নির্বাচিত চেয়ারম্যান তানজিল চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
প্রাইম ব্যাংকের পুনর্নির্বাচিত চেয়ারম্যান তানজিল চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

প্রাইম ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান হিসেবে তানজিল চৌধুরীকে ‍পুনর্নির্বাচিত করেছে পরিচালনা পর্ষদ। সম্প্রতি ব্যাংকের ৫৮৫তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় তাঁকে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তিনি ২০২০ সালে প্রথমবার প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাইম ব্যাংকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তানজিল চৌধুরী ইস্ট কোস্ট গ্রুপের (ইসিজি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে জ্বালানি ও ডাউনস্ট্রিম হাইড্রোকার্বন খাতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এ কনগ্লোমারেট দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টের (বিআইআই) উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

তানজিল চৌধুরী ২০১৪ থেকে ২০২১ পর্যন্ত টানা দুই মেয়াদ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ) এবং সোলার মডিউল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এসএমএমএবি) সাবেক সভাপতি।

তিনি কিংস কলেজ লন্ডন (কেসিএল) থেকে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্টে (ফাইন্যান্স কনসেনট্রেশন) মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং এসিসিএ অ্যাপ্লায়েড স্কিলস (এফএইচইকিউ লেভেল ৬) পর্যায়ের একজন কোয়ালিফায়েড প্রোফেশনাল।

বিষয়:

করপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’