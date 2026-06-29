এলজিইডি-ক্রিলিকের নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং প্রজেক্ট (ক্রিম্প)-এর আওতায় পরিচালিত ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস) উন্নয়নে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টস স্পেসিফিকেশন (এসআরএস) এবং সফটওয়্যার অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন (এসএডি) প্রণয়নবিষয়ক দুটি কর্মশালা আয়োজন করেছে।
আজ সোমবার এলজিইডির সদর দপ্তরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মো. বেলাল হোসেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে বেলাল হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও জ্ঞানের পরিকল্পিত ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিলিকের নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকৌশলী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের জন্য জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি আধুনিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মো. আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন, একটি টেকসই সফটওয়্যার ব্যবস্থার ভিত্তি হলো সঠিক বিশ্লেষণ ও কার্যকর নকশা। এসআরএস ও এসএডি চূড়ান্ত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও ব্যবহারবান্ধব ডেটাবেজ তৈরির ভিত্তি তৈরি হবে, যা এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
অনুষ্ঠানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাডি সফট লিমিটেডের সফটওয়্যার ডেভেলপার মো. শাহনেওয়াজ রাসেল, এজিএম মো. শরিফুল ইসলাম এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. নিয়ামত উল্লাহ নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টস স্পেসিফিকেশন, অ্যানালাইসিস ও ডিজাইন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে সিস্টেমটিকে আরও কার্যকর ও টেকসই করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
কর্মশালায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দা আসমা খাতুন, কাজী সাইফুল কবীর ও মো. ওয়াহিদুজ্জামান, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, ক্রিম্প-ক্রিলিকের প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুল খালেক, সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (এসডিআইআরআইআইপি) প্রকল্প পরিচালক মো. লতিফ হোসেন, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী ফাতেমা ইসমত আরা, সহকারী প্রকৌশলী অর্পণ পাল এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।
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