মূল্যস্ফীতি কমছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল

এমসিসিআইয়ের প্রতিবেদন
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক ধারায় আছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অর্থনৈতিক সূচকে কিছু পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। গতকাল সোমবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) প্রকাশিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৩৫ শতাংশে নেমেছিল, যেখানে এর আগের তৃতীয় প্রান্তিকে ছিল ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মন্থর হওয়ার ফলে চাহিদা দুর্বল এবং বিনিয়োগ কমে গেছে। এ কারণে জিডিপির প্রবৃদ্ধিতেও ধীরগতি দেখা দেয়। তবে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি, আমদানি, মূল্যস্ফীতি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের উন্নতি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে স্থিতিশীল করেছে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে সহায়তা করেছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। যদি এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে আগামী ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশে নামতে পারে। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। ২০২৫ সালের জুনের শেষের তুলনায় সেপ্টেম্বর শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য শূন্য দশমিক ৭৯ শতাংশ বেড়েছে। তবে গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১ দশমিক ৫০ শতাংশ কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, নিট বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১৭৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৮ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১৪ মিলিয়ন ডলার। তবে বাংলাদেশে এফডিআই এখনো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় কম। মানবসম্পদ রপ্তানি ৬৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লাখ ৯ হাজার ৯৪৫ জন হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮০ জনের তুলনায় অনেক বেশি।
এমসিসিআইয়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে ৭ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের ৬ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলারে, যা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ২৪ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।
চলতি প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ, যেখানে জুলাই মাসে প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। তবে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে রপ্তানি যথাক্রমে ৩ দশমিক ৭০ এবং ৫ দশমিক ১০ শতাংশ কমে যাওয়ায় গড় প্রবৃদ্ধি কমে এসেছে। প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি আয় ১২ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার, যার ৮০ দশমিক ৮৫ শতাংশই তৈরি পোশাক থেকে এসেছে।
জাতিসংঘে বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট ২০২৫
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের উন্নয়শীল দেশে উত্তরণ প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ব্যবসায়ী মহলের আবদার জাতিসংঘে প্রদত্ত ‘বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট ২০২৫’-এ গুরুত্ব পায়নি। অর্থাৎ উত্তরণ প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়ার কোনো সুপারিশ করা হয়নি। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে সংস্থাটির কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসিকে (ইউএনসিডিপি) পাঠানো প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সরকার এই প্রক্রিয়ায় একধরনের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে টেকসই উত্তরণের পথে দৃঢ়ভাবে এগোচ্ছে। দেশের তিনটি মূল মানদণ্ড—মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা—ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে। এসব মানদণ্ড দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতির শক্তিশালী অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে; যা নিশ্চিত করে, বাংলাদেশ সময়মতো উত্তরণের পথে স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জনের সক্ষমতা রাখে।
তবে প্রতিবেদনে সতর্কবার্তাও তুলে ধরা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চাপ, বৈশ্বিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা— এসব চ্যালেঞ্জ দেশের অর্থনীতি ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতি-সংস্কারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, বেসরকারি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি।
অ্যানহ্যান্সড মনিটরিং মেকানিজমের নিয়ম অনুযায়ী, উত্তরণে থাকা সব দেশকে প্রতিবছর এ ধরনের অগ্রগতি প্রতিবেদন জাতিসংঘে পাঠানো বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট ২০২৫ তারই ধারাবাহিকতা। আজ মঙ্গলবার ইউএনসিডিপি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এই প্রতিবেদন নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করবে। এ ছাড়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ইউএনসিডিপির বার্ষিক প্লেনারি সভায় বাংলাদেশের অবস্থার পর্যালোচনা হবে।
ইউএনসিডিপি প্রতি তিন বছর পর এলডিসিগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত স্বীকৃতি আসে ২০২১ সালে। এখন সেগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষার চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময়, যার তথ্য-উপাত্ত জানান দিচ্ছে, সব কটি সূচকের মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা রাখে।
তবে দেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ অমূলক নয়। সরকারের অনুরোধে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্যালয়ের (ইউএন-ওএইচআরএলএলএস) একটি প্রতিনিধিদল ১০ থেকে ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ সফর করে স্বাধীন পর্যালোচনা করে। তবে কোনো রিপোর্টেই উত্তরণ পেছানোর বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসেনি।
ব্যবসায়ী মহলের উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও কান্ট্রি প্রতিবেদনে উত্তরণ পেছানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। বরং দাবি করা হয়েছে, সঠিক প্রস্তুতি ও কার্যকর নীতি প্রয়োগ নিশ্চিত করলে টেকসই অগ্রগতি এবং উন্নয়শীল দেশে উত্তরণের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।
বিষয়টি নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের পক্ষ থেকে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় জানানো হয়, উত্তরণ পেছানোর বিষয়টি যেমন সরকারের হাতে নেই, তেমনি এলডিসি থেকে উত্তরণে সব সময় চ্যালেঞ্জ থাকবে, যদিও সেগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব। কারণ, বাংলাদেশ তিনটি মানদণ্ডে এখনো যোগ্যতার অনেক ওপরে রয়েছে।
প্রতিবেদন স্পষ্টভাবে বলা হয়, উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা সীমিত হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও কানাডা তিন বছরের জন্য সুবিধা বাড়ালেও দীর্ঘ মেয়াদে শর্ত কঠোর হবে। ট্রিপসের আওতায় ওষুধশিল্পের জন্য সুবিধা শেষ হলে বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং গবেষণা-উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তৈরি পোশাক খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, বিদেশি বিনিয়োগে স্থবিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ, রপ্তানি ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তাপ—সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে।
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, প্রশাসনিক পুনর্গঠন, রাজস্ব ঘাটতি এবং বিনিয়োগের ধীরগতি সাময়িক স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী একটি এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং ২৩৪ বিলিয়ন ডলারের পুঁজি পাচার ব্যাংক খাত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে। তবে সহিংস পটপরিবর্তনের পরও বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্রুত পুনরুদ্ধারের পথে রয়েছে।
উত্তরণের সিদ্ধান্ত সরকার একতরফাভাবে নিতে পারে না
ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র্যাপিড)।
স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের টেকসই উত্তরণের সিদ্ধান্ত সরকার একতরফাভাবে নিতে পারে না; এটি জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ২০২৬ সালের নভেম্বরেই বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হবে।
জাতিসংঘ বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রগতি, প্রস্তুতি ও সক্ষমতা পর্যালোচনা করছে। উত্তরণ-পরবর্তী ঝুঁকি, সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে আগামী জানুয়ারিতে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেবে। সেই প্রতিবেদন পাওয়ার পরই সরকার প্রয়োজন হলে উত্তরণ-প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে। সরকারের ভূমিকা মূলত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তি উপস্থাপন, কূটনৈতিক তদবির এবং প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।
তবে অস্বীকারের উপায় নেই, উত্তরণের পর বাংলাদেশ কিছু সুবিধা হারাবে, বিশেষ করে রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার-সুবিধা। তাই রপ্তানি টিকিয়ে রাখতে এবং বাজার বাড়াতে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো অপরিহার্য। পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমানোর সুযোগ কাজে লাগানোও জরুরি।
ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য প্রধান বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বা প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (পিটিএ) ছাড়া বিকল্প নেই। এসব চুক্তি বাংলাদেশের পণ্য নতুন শুল্ক বাস্তবতায়ও বাজার ধরে রাখবে।
এ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা দূরীকরণে সরকারকে মনোযোগী হতে হবে। দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি কমানো প্রয়োজন, কারণ এগুলো উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। লজিস্টিক খাতের দক্ষতা বাড়ানোও জরুরি, কারণ বন্দরের অকার্যকরতা ও সড়কে জট রপ্তানির খরচ বাড়াচ্ছে। সার্বিকভাবে, এলডিসি থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বীকৃতি হলেও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। তাই নীতিগত প্রস্তুতি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বাণিজ্য ও কূটনীতি জোরদার করা এখনই অপরিহার্য।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ অ্যামাজন, আলিবাবা, ইবে, ওয়ালমার্ট, রাকুটেনের মতো বিশ্বখ্যাত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশে পণ্য বিক্রি করা যাবে।
এ বিষয়ে আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিজনেস-টু-বিজনেস-টু-কনজ্যুমার (বি–টু–বি–টু–সি) মডেলে রপ্তানিকারকেরা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশি ওয়্যারহাউসে পণ্য পাঠাতে পারবে। এ জন্য অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সহায়তা দেবে।
তবে এর আগে সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা সংশ্লিষ্ট বিদেশি ওয়্যারহাউসে রপ্তানিকারকদের নিবন্ধিত হওয়ার প্রমাণপত্র এডি ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।
এই মডেলে প্রফর্মা ইনভয়েসের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য ঘোষণা করতে হবে। কারণ, এই কাঠামোয় সাধারণত প্রচলিত রপ্তানি বিক্রয়চুক্তি থাকে না, তাই রপ্তানিকারকেরা প্রফর্মা ইনভয়েসের ভিত্তিতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়্যারহাউজিং সেবা প্রদানকারী কনসাইনির নামে তৈরি শিপিং ডকুমেন্টও নেবে ব্যাংক।
নতুন ব্যবস্থায় রপ্তানি আয় আনার ক্ষেত্রেও নমনীয়তা রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ব্যাংকিং চ্যানেল বা আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটরের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। যেহেতু একাধিক চালানের অর্থ একত্রে আসতে পারে, তাই ফার্স্ট-ইন ফার্স্ট-আউট নীতিতে রপ্তানি আয় সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।
এই মডেল রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করল। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই মডেল আন্তসীমান্ত ই-কমার্সকে সহজ করবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারকেরা সরাসরি বিদেশি ক্রেতা জোগাড়ের ঝামেলা এড়াতে পারবেন। অ্যামাজন, আলিবাবা, ওয়ালমার্ট, ইবে, শপিফাইয়ের মতো বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের উপস্থিতি বাড়বে এবং ডিজিটালি রপ্তানি বাজার বহুমুখী হবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
রিজওয়ান দাউদ সামস ২০২২ সাল থেকে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার জন্য তিনি এ স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সময়ে আইপিডিসি আরও আধুনিক, গ্রাহকবান্ধব ও অগ্রসর চিন্তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল সেবা, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সবার জন্য সহজ আর্থিক সমাধান নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁর নেতৃত্বের ফল।
রিজওয়ান দাউদ সামসের নেতৃত্বে আইপিডিসি তাদের সেবা ও কাজের পরিধি আরও বাড়িয়েছে, আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি টেকসই, নৈতিক ও সমাজবান্ধব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের কাজের ধরন আইপিডিসির কর্মপরিবেশকে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক করেছে। এতে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবনা, একসঙ্গে কাজ করা ও সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আইপিডিসি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও স্থায়ী অবদান রাখতে পারছে।
এ প্রসঙ্গে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস বলেন, ‘এই সম্মান শুধু আমার নয়, এটি পুরো আইপিডিসি পরিবারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কারণে সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, যা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই স্বীকৃতির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং সামনে আরও টেকসই ও সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আমরা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
আইপিডিসির নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রিজওয়ান দাউদ সামস বিভিন্ন শিল্প ফোরামেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। নৈতিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই অর্থায়ন ও আর্থিক সচেতনতা নিয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা ও উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁর এসব প্রচেষ্টা বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ভালো পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে।
দাউদ সামসের এই সাফল্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বাংলাদেশের জন্য আরও টেকসই ও উন্নত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক সরকারের মোরাল সলিউশন করার সক্ষমতা থাকে। তাদের ভয়েসটা দিতে পারে। তাদের কর্মীরা আছে। তাদের সেটআপ আছে। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসিকে, ইউএনএকে পাঠিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট।
বাজারে চালের দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেট আছে কি না—জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, শুধু সরবরাহ নয়, পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ওপরও দাম নির্ভর করে। অনেক চাল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এক জায়গায় মিলেমিশে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের বাজেট সংশোধনের কাজ আগামী ডিসেম্বরেই শুরু হবে বলে জানান সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে সংশোধন শেষ করে জানুয়ারিতে পরবর্তী সরকারের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করা হবে।
এক দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের ব্যয় নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে ব্যয় বাড়বে, তারা বাজেট সংশোধন করছে। তবে তাদের তহবিল আছে, অর্থ মন্ত্রণালয় আছে। তাই নির্বাচনের খরচ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।
সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, বাজেটে নির্বাচন খাতে বরাদ্দ থাকা ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়বে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। গণভোটের বিষয়টি নতুন, বাজেট দেওয়ার সময় এটা প্রাক্কলনে ছিল না।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখলেও সরকার এটিকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মনে করে বলে জানান সালেহউদ্দিন। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা এক দিনে ভোটের কথা বলেছেন। দুই দিনে কাজটি করা কঠিন। রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সবার অংশগ্রহণ দরকার হয়। এক দিনে করা ভালো। বিশ্বেও অনেক দেশে এভাবে হয়।
আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোতে ভোটার তালিকাভুক্তি শুরু হবে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এতে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হতে পারে। কারণ, কর্মকর্তাদের ওভারটাইমসহ বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে।
পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা কেনা নিয়ে প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। যে সংস্থার প্রয়োজন, তারা তাদের বরাদ্দ থেকেই কিনবে। কত সংখ্যায় দেবে, সেটা ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইসি শুধু জানিয়ে দেবে কোথায় ক্যামেরা লাগবে।’
