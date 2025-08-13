Ajker Patrika
> অর্থনীতি

নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও খেলাপিদের অংশগ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার: অর্থ উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২: ২০
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণের পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকেও ইতিবাচক সাড়া দিয়ে চলমান সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে হবে।

অর্থ উপদেষ্টা আজ বুধবার সচিবালয়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ‘ইউ পেনশন’ অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব কমাতে হলে আগে এর উৎস বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কালোটাকার উৎস ও প্রক্রিয়া, দুই দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। আগে ব্যাংক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ফ্ল্যাটের মালিকানা প্রায় একই ব্যক্তির হাতে ছিল। এখন কিছুটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স (নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারসাম্য) তৈরি হয়েছে।’

ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশ নেওয়া বন্ধ করতে আইন থাকার কথা উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আইন থাকলেও তা কার্যকরে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আদালতের স্থগিতাদেশ। এর ফলে ঋণখেলাপিরা সময়ক্ষেপণের সুযোগ পেয়ে যান।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘মহীউদ্দীন খান আলমগীর তো ঋণখেলাপি অবস্থায় পাঁচ বছর কাটিয়েছিলেন। এটি নির্বাচনী ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের কৌশল নির্বাচনকে স্বচ্ছতার বাইরে ঠেলে দেয় এবং নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে কঠোর হতে হবে।’

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, নির্বাচন কমিশন এখন এসব বিষয় নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ও এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে। তবে এর পাশাপাশি উভয় ক্ষেত্রে (কালোটাকা ও ঋণখেলাপি ঠেকানো) রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি।

কোনো রাজনৈতিক দলের একক ঘোষণায় নির্বাচন ঠেকানো সম্ভব নয় মন্তব্য করে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন অবশ্যই হবে এবং সুষ্ঠু হবে।’

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাজধানীতে জাতীয় যুবশক্তির সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সংস্কার ও নতুন সংবিধান ছাড়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোরালো বিরোধিতা করেন।

অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সব পেশার মানুষ কেন যুক্ত হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। সরকারি কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও এই কর্মসূচির আওতায় আনার বিষয়টি বিবেচনার কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, পেনশন স্কিমে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। অংশগ্রহণ বাড়িয়ে এই উদ্যোগকে দেশকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রূপ দেওয়ার কাজে লাগানোর তাগিদ দেন উপদেষ্টা।

বিষয়:

নির্বাচনঅর্থনীতির খবরঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

জর্ডান-মিসরকে নিয়ে বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চান নেতানিয়াহু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও খেলাপিদের অংশগ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার: অর্থ উপদেষ্টা

নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও খেলাপিদের অংশগ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার: অর্থ উপদেষ্টা

১২ দিনেই রেমিট্যান্স ছাড়াল ১ বিলিয়ন ডলার

১২ দিনেই রেমিট্যান্স ছাড়াল ১ বিলিয়ন ডলার

সাউথ এন্ড সোয়েটারসহ আরও ৫ কারখানার লিড সনদ

সাউথ এন্ড সোয়েটারসহ আরও ৫ কারখানার লিড সনদ

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব