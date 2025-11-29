খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
আমীর খসরু বলেন, ‘খাদ্যে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। কারণ অনেক দেশ হঠাৎ করে কোনো একটি পণ্যের রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। আবার কোনো একটি পণ্যে ট্যারিফ আরোপ করে। এ কারণে খাদ্যে বিদেশনির্ভরতা কমাতে হবে।’
আজ শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অধিবেশনের বিষয় ছিল, ‘কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’। বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।
বিএজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু খালিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাহানোয়ার সাঈদ শাহীন।
কৃষির বিশাল পরিবর্তন হচ্ছে উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘কৃষিতেও বিপ্লব সম্ভব। জিয়াউর রহমানের স্লোগান ছিল, উৎপাদনের রাজনীতি। তখন বিদেশে চাল রপ্তানি হয়েছে। কৃষির সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার, বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই মাটিতে অনেক কিছু হয়, যা আমরা করতে পারি না। সবকিছুর সম্মিলন করতে পারলে কৃষিতে বিপ্লব আনতে পারব।’
কৃষির সুফল কৃষক পায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির নেতা আমীর খসরু। তিনি বলেন, ‘কৃষি খাতে নীতি আছে; কিন্তু নীতি বাস্তবায়ন করার মানুষ কম। অনেক সংস্কার হয়; কিন্তু কৃষক এর সুফল পায় না। কৃষকের ফসল পচে নষ্ট হয়। এটিকে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ দরকার। প্রযুক্তির উন্নয়ন দরকার।’
আমীর খসরু বলেন, ‘দেশে এখনো সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান কৃষিতে। কৃষিই দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ১৮ মাসে আমরা ১ কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, সেটির অন্যতম একটি খাত কৃষি।’
কৃষির অঞ্চলভিত্তিক ম্যাপিং দরকার উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, ‘দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছে কৃষি। কোন অঞ্চলে কোন ফসল উৎপাদন করব, বাংলাদেশের কৃষিতে তার একটি ম্যাপিং দরকার। যেখানে যে সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনা খুঁজে বের করব এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাব।’
কৃষক ছাড়াও অন্যান্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীও মজুরি বৈষম্যের স্বীকার বলে জানান আমীর খসরু। তিনি বলেন, ‘শুধু কৃষক নয়, গ্রামগঞ্জের কামার-কুমার, তারাও ভালো দাম (মজুরি) পায় না। কৃষকসহ সর্বক্ষেত্রে একত্রীকরণ (ইন্ট্রিগ্রেশন) করতে হবে। কৃষিপণ্যের বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটাতে হবে। কৃষককে সাহায্য করতে চাইলে অন্যভাবে সাপোর্ট দিতে হবে। কিন্তু কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া বোকামি সিদ্ধান্ত।’
আগামীতে দেশের শাসনব্যবস্থায় যেকোনো অবস্থানে থেকে দেশের উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলে থাকলেও দেশের উন্নয়নে আমাদের কথা চলতে থাকবে। যত সংস্কার হয়েছে, বিএনপির সময় (শাসনামল) হয়েছে। বিএনপি অব্যাহত থাকলে প্রবৃদ্ধি এত দিনে ডাবল ডিজিট হয়ে যেত।’
বিএনপি সহনশীল আচরণ করছে জানিয়ে আমীর খসরু বলেন, ‘গণতান্ত্রিক সরকার না থাকলে দেশ এগোবে না। তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে জিয়াউর রহমান দেশের কৃষিকে রপ্তানির দিকে নিয়ে গেছেন। পল্লী বিদ্যুৎ গ্রামে নিয়ে গেছেন সেচের জন্য। জিয়াউর রহমানের সময় চাল রপ্তানি হয়েছে। আমরা নির্বাচিত হলে দেশের কৃষিকে এগিয়ে নেব।’
অনুষ্ঠানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা দেশের উন্নয়ন ঘটবে না। মাছ ও মুরগি উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। হর্টিকালচারে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। তবে হর্টিকালচারে আমরা চীনের সহায়তা নিতে পারি।’
বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যত ধরনের পরামর্শ আছে, সেগুলো দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করব, বেচাকেনার ক্ষেত্রে আমরা পরিমিত লাভ করব। আমরা যদি পরিমিত লাভ না করি, তাহলে আপনারা (সাংবাদিক) ধরিয়ে দেবেন। এভাবেই সবার সহযোগিতায় দেশের কৃষি খাতকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব।’
কৃষি খাতে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা তৈরি করতে হবে জানিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশের কৃষিকে নেদারল্যান্ডসের মতো করতে হবে। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের কৃষিতে যে গ্যাপ আছে, তা আমাদের কমাতে হবে। মাছের উৎপাদন ব্যয় কমাতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছি। খাদ্য ও আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে কৃষিতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।’
দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে ২ হাজার ৪০৩ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ১০ হাজার ৫৭০ টাকা হয়েছে।
স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।
আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে ২১ নভেম্বর থেকে ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম কমানো হয় ১ হাজার ৩৫৩ টাকা। এই দাম কমানোর ৯ দিন পর এখন দাম বাড়ানো হলো।
এখন সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ২ হাজার ৪০৩ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ১০ হাজার ৫৭০ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ২ হাজার ৩১০ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ১ হাজার ৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ২ হাজার ১৮১ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৭২ হাজার ২৮৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৬৭৯ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা।
এর আগে ২১ নভেম্বর সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৩৫৩ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ৮ হাজার ১৬৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৩০৭ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬৯৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ১০৮ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৭০ হাজার ৩১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ৯৪৪ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৮ টাকা। আজ শনিবার পর্যন্ত এই দামে সোনা বিক্রি হয়েছে।
সোনার দাম বাড়ানো হলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ২৪৬ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৩ হাজার ৪৭৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৬০১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিনিয়োগের শ্লথগতি, সার্বিক আস্থাহীনতা এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতার জেরে দেশের অর্থনীতি চাপে রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, ব্যাংকের মোট ঋণের এক-তৃতীয়াংশের বেশি খেলাপি হয়ে যাওয়া এখন অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। এমন কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এখনো অনেকটা ‘চোর ধরার’ মনোভাবের মধ্যেই আবদ্ধ। ফলে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সময়কার খাদের কিনারে যাওয়া পরিস্থিতি ঠেকানো গেলেও নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।
দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এই সতর্কতামূলক বার্তা উঠে এসেছে গতকাল শনিবার রাজধানীতে আয়োজিত ‘চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন-২০২৫’-এ। রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ‘অর্থনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শিরোনামের এই সম্মেলনের আয়োজন করে অর্থ-বাণিজ্যকেন্দ্রিক জাতীয় দৈনিক বণিক বার্তা। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম প্রমুখ।
সার্বিক আলোচনায় উঠে আসে, বাড়তি সুদহার, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, উদ্যোক্তাদের হয়রানি এবং আস্থার ঘাটতি—এগুলো অর্থনীতিকে নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ মাত্র ৬ শতাংশে নেমে আসায় বিনিয়োগের ধারাও অতি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘আমাদের বন্ড মার্কেট নেই, স্টক মার্কেটের অবস্থা ভয়ানক করুণ, বিমা খাতেরও অবস্থাও ভালো নয়। সবাই শুধু ব্যাংকিং খাতের ওপর নির্ভরশীল; যা একটি বড় সমস্যা। আর সেখানে খেলাপি ঋণ আরও বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।’
খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, ‘ব্যাংক খাতে নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর প্রতি প্রান্তিকেই খেলাপি ঋণ বাড়ছে। দুই বছর আগে ধারণা ছিল, এই হার ২৫ শতাংশের মতো হবে। তখনকার সরকার বলেছিল, তা ৮ শতাংশ। এখন দেখছি, ইতিমধ্যে ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে।’
খেলাপি ঋণ পরিস্থিতির রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয় উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, ‘ধাপে ধাপে এগোতে হবে। পুরোপুরি উত্তরণে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগবে।’
দেশের পাঁচ ইসলামি ধরনের দুর্বল ব্যাংককে এক করে নতুন ব্যাংকটি গঠনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত বলে জানান আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নামে নতুন ব্যাংকটির যাত্রা আগামী সপ্তাহের মধ্যে শুরু করা হতে পারে।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক এ কে এনামুল হক বলেন, ‘দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অনেকটাই চোর ধরা মনোভাবভিত্তিক। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে।
... আস্থা ছাড়া অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। ... দেশে অনেক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। কিন্তু দায়বদ্ধতার কাঠামো নেই।’
উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়ার সমস্যা তুলে ধরেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ। তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন সূচকে আমরা ক্রমেই নিচের দিকে নামছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতির কারণে সুদহার বেড়ে গেছে। এটি বিনিয়োগে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বেসরকারি খাতে আমরা মাত্র ৬ শতাংশ ঋণ পাচ্ছি। শিল্পায়ন পুরোপুরি স্থবির বলা যায়।’
বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসএমএ) সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘একটি কোম্পানি লাভ করুক বা লোকসান করুক, তাকে কর দিতে হচ্ছে। বিশ্বের কোথাও এভাবে লোকসানে কর দিতে হয় কি না জানা নেই।’
ব্যাংক খাতে সুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরেছে মন্তব্য করে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘আগে বোর্ডরুমে বসে ঋণ বিক্রি হতো। এখন নিয়ম মেনে ঋণ অনুমোদন হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের পর বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করছি।’
রাজনীতিকদের পর্যবেক্ষণ
সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থনীতি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ তুলে ধরেন রাজনৈতিক দলগুলোর কয়েকজন নেতা। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, দেশ ছেড়ে পলাতকদের বন্ধ কারখানাগুলো আবার কীভাবে চালু করা যায়, সেটি ভাবা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ‘গত ১৫ বছর যারা ব্যাংক লুট করেছে, দেশে লুটপাট করেছে, চুরি করেছে—তাদের ধরেন, শাস্তি দেন। কিন্তু তাদের যে শিল্পকারখানা আছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে ... আলোচনায় এসেছে, ১৪ লাখ মানুষ কর্ম হারিয়েছে, তারা যাবে কোথায়? আমরা এই বেকারত্ব সৃষ্টি করছি কেন?’
ব্যবসায়ীদের বিষয়ে ধারণা পাল্টানোর পরামর্শ দিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘চোর ধরার চিন্তা থেকে বেরিয়ে বিশ্বাসের জায়গায় আসতে হবে। তাকে যদি বিশ্বাস না-ই করি, তাহলে ব্যবসা করে তারা দেশের জন্য কী করবেন?’
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, অর্থনীতিতে বিভিন্ন সরকারি মারপ্যাঁচ, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এবং দুর্বৃত্তপনা স্বাধীনতার পর থেকে এখনো রয়ে গেছে। একজন উদ্যোক্তা যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি কিনতে যান, তখন হাজারো সমস্যায় পড়েন। ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে এই দুর্বৃত্তায়নে সহায়তা করে।
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল একটি গোষ্ঠীর কাছে চলে গেছে বলে মন্তব্য করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, অর্থনীতি গণতন্ত্রের অংশ এবং এটি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হতে হবে। অর্থনীতি যত দিন শুধু একটি গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তত দিন সাধারণ মানুষ এর সুফল পাবে না।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, বিগত সরকার দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে মাফিয়া ও লুটেরা শ্রেণি ক্ষমতায় ছিল। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অংশ হলেও এর মূলে ছিল জনগণের সার্বিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা। বর্তমানে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো—কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মহানগরগুলোর উঠতি মধ্যবিত্তের জীবন-জীবিকার সুরাহা। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মৌলিক সেবার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি রোধ ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হবে না।
২০২৩-২৪ সালে গ্যাসের দাম রেকর্ড ১৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি ও সম্প্রতি শিল্প খাতে আরও ৩৩ শতাংশ বাড়ানোর ফলে টেক্সটাইল, স্টিল ও সারের মতো খাতগুলোর উৎপাদন ৩০-৫০ শতাংশ কমে গেছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বিশেষ করে এসএমই খাতের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। এ বাস্তবতায় শিল্প খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা কেবল নীতিগত অগ্রাধিকারই নয়; বরং টেকসই শিল্পায়নের পূর্বশর্ত বলেও তাঁরা জানান।
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সানেম যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশের শিল্প খাতে জ্বালানি সক্ষমতা নীতিমালা; টেকসই উন্নয়নের পথ-নির্দেশনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তাঁরা এসব বিষয় তুলে ধরেন। আজ শনিবার ডিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের শিল্প খাতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। দেশের শিল্প ও অর্থনীতিকে বাঁচাতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ এবং টেকসই জ্বালানি কাঠামো গঠন ও অপচয় রোধ করতে হবে।
বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, ‘২০৩০ সালের পর দেশীয় গ্যাসের মজুত হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি বলা হলেও অফশোর-অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে তেমন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম দেখা যায়নি। তাই আমরা নিজস্ব উৎপাদিত গ্যাস ব্যবহার করতে পারছি না, আমাদের আমদানিনির্ভর গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে।’
বিইআরসি চেয়ারম্যান বলেন, জ্বালানি খাতে সরকার ক্রমাগত ভর্তুকি দিচ্ছে, কারণ এর সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জ্বালানি খাতে বর্তমানে দক্ষতার হার ৩০ শতাংশের কাছাকাছি, এ দক্ষতা আরও বাড়ানো সম্ভব হলে বিদ্যুতের ঘাটতি হ্রাস পাবে।
সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে মাস্টারপ্ল্যান থাকলেও সহায়ক নীতিমালার অনুপস্থিতির বিষয়টি শিল্প খাতকে বেশ ভোগাচ্ছে। শিল্পে জ্বালানি সক্ষমতার বিষয়ে যেমন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, তেমনিভাবে সব শিল্প খাতে জ্বালানি সক্ষমতার প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে।
বাংলাদেশ এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিলের (বিইপিআরসি) সদস্য ড. মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, জ্বালানি উৎপাদনে আমদানির ওপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হলে ব্যবসায়িক খরচ ক্রমাগত বাড়বে, তাই দেশীয় উৎসের ওপর বেশি হারে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। গত অর্থবছরে জ্বালানি খাতে প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি হয়েছে, তাই এ খাতে দেশীয় বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির চেয়ারম্যান ড. এম রেজওয়ান খান বলেন, বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন না হলে এ খাতের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এ ছাড়া পিক ও অফ-পিক সময়ে বিদ্যুতের দামে পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে।
ডিসিসিআইর সাবেক পরিচালক মনোয়ার হোসেন বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন করে শিল্প-কারখানা পর্যন্ত পৌঁছানোর বিষয়টিকে সরকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ প্রয়োজনীয় জ্বালানি না পাওয়ার কারণে প্রায়ই শিল্প খাতে ৫০ শতাংশ পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বিষয়টি মোটেও কাম্য নয়। তাই এ খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দ্রুত নিরসন করতে হবে।
বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আমিরুল হক বলেন, এলপিজি শিল্প খাতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তবে কোনো আর্থিক প্রণোদনা নেই বরং প্রায় ১০ শতাংশ করারোপ করা রয়েছে, বিষয়টি সমাধানে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।
বাংলাদেশ সাস্টেইনেবল অ্যান্ড রিনিউবেল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসআরইএ) সভাপতি মোস্তফা আল মাহমুদ বলেন, প্রতিনিয়ত গ্যাস উত্তোলন কমলেও চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে এবং প্রতিবছর দেশে জ্বালানি চাহিদা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, জ্বালানিবিষয়ক ভালো নীতিমালা থাকলেও বাস্তবায়ন অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।
মোস্তফা আল মাহমুদ আরও বলেন, ‘আমাদের উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫০ শতাংশ শিল্প খাতে ব্যবহৃত হয়, তাই এনার্জি অডিট বাধ্যতামূলকের বিকল্প নেই।’
বিজিএমইএ সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান বলেন, ‘আমাদের জাতীয় গ্রিডে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের অবদান মাত্র ৪ শতাংশ, যদিও বৈশ্বিক ক্রেতারা বিষয়টিতে বেশ প্রাধান্য দিচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে নীতি-সহায়তার বেশ অভাব রয়েছে। তবে ভবন স্থাপনে গ্রিন ফান্ড থাকলেও বিশেষ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে সেটার অনুপস্থিত রয়েছে এবং এ ছাড়াও জ্বালানি খাতে অর্থায়ন অত্যন্ত কষ্টকর।’
সড়কপথ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পরিবহনের অনুমতি না মেলায় লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দরে আটকে আছে থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা ভুটানের পণ্যের চালান। ফলের জুস, জেলি, শুকনো ফল, লিচু ফলের ক্যান্ডি ও শ্যাম্পুর চালানটি গত ২২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়।
বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) মাহমুদুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভুটানে ট্রানশিপমেন্ট কনটেইনারের পণ্যের চালানের গাড়িটি শুক্রবার থেকে স্থলবন্দরের মাঠে রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, ছয় ধরনের পরীক্ষামূলক পণ্যের চালানটি ব্যাংককের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আবিত ট্রেডিং কোম্পানি গত ৮ সেপ্টেম্বর জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠায়। গত শুক্রবার কনটেইনারটি বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাঠায় চট্টগ্রামের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রতিষ্ঠান এনএম ট্রেডিং করপোরেশন। এরপর দুদিনে একাধিকবার চেষ্টা করেও চালানটি ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দরে পাঠাতে পারেনি বুড়িমারীর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রতিষ্ঠান বেনকো।
বাংলাদেশ থেকে ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটানে ট্রানশিপমেন্ট পণ্য নিতে কোনো অনুমতি পায়নি ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। এ কারণে পণ্যের চালানটি বুড়িমারী স্থলবন্দরের ইয়ার্ডে আটকা পড়েছে বলে জানান বেনকো লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ফারুক হোসেন।
বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশনের সহকারী কমিশনার (এসি) দেলোয়ার হোসেন বলেন, ভুটানের পণ্যের চালানটির কাস্টমের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। ভুটান ভারতীয় কাস্টমের কাছ থেকে অনুমতি পায়নি, রুট পারমিট পাওয়ামাত্র চালানটি পাঠানো হবে।
বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের মধ্যে সড়ক পথে পণ্য পরিবহনে ২০২৩ সালের ২২ মার্চ বিবিআইএন প্রটোকল চুক্তি সই হয়। পরের বছর এপ্রিলে ভুটানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্যসচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ও সড়কপথ দিয়ে এবং ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের পরীক্ষামূলক দুটি চালান ভুটানে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
