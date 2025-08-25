ইপিবির নতুন ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রহিম খান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) নতুন ভাইস চেয়ারম্যানের হলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান। তিনি সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের স্থলাভিসিক্ত হবেন। আবদুর রহিম খান বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।
গতকাল রোববার এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
আদেশে বলা হয়, মো. আবদুর রহিম খানকে মন্ত্রণালয়ে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর ভাইস চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব দেওয়া হলো। ইপিবির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পদোন্নতি পেয়ে সচিব হয়েছেন। ১৯ আগস্ট তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে কিছুদিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম উদ্দিনের অবসরজনিত কারণে নতুন সচিব পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়ীত্ব পালন করেন।
