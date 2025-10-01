Ajker Patrika
সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র বাধ্যতামূলক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকারি ক্রয়নীতিতে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সব ধরনের সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র (ই-জিপি) দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত রোববার নতুন এই বিধিমালা গেজেট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়েছে।

বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ সরকারি ক্রয় কর্তৃপক্ষ বা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)।

এতে বলা হয়, ২০০৬ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্টের সংশোধনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন পিপিআর ২০২৫ তৈরি করা হয়েছে। এখন থেকে সরকারি কেনাকাটায় সংশোধিত পিপিএ ২০০৬ ও নতুন পিপিআর ২০২৫ দুটিই কার্যকর হবে।

নতুন ক্রয়নীতিতে ১৫৪টি বিধি ও ২১টি তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ কেনাকাটায় ১০ শতাংশ মূল্যসীমা বাতিল করা হয়েছে। চুক্তি প্রাপ্তিতে প্রকৃত উপকারভোগীর তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সরকারি ক্রয়ে টেকসই নীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নতুন বিধিমালায় ভৌত সেবাকে স্বতন্ত্র প্রকিউরমেন্ট ক্যাটাগরি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কাঠামো চুক্তি (ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট) দর-কষাকষির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হবে। এ ছাড়া কেনাকাটার পরিকল্পনা বাতিলের জন্য ‘ডেবারমেন্ট বোর্ড’ প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত স্পষ্ট বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিষয়:

সরকারিঅর্থনীতির খবর
