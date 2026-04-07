দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছে ৩৮ লাখ

বিগত দশ বছরের দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছে ৩৮ লাখ ৮৪ হাজার ২২৭টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ সালের ন্যাশনাল রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৭ লাখ ২ হাজার ৭৯২ টি। যা ২০১৩ সালে ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। তাতে বোঝা যায়, দুটি শুমারির মধ্যে (২০১৩ থেকে ২০২৪) অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিবিএসের অডিটরিয়ামে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো ফরহাদ সিদ্দিক।
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এসএম শাকিল আখতার।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্ব সঞ্চালনা করেন অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. দিপংকর রায় এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক মো. মিজানুর রহমান।
