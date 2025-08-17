Ajker Patrika
> অর্থনীতি

একনেকে ১১ প্রকল্প অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১১টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ৯ হাজার ৩৬১ কোটি ৯২ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৬ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে সরকার। বৈদেশিক ঋণের অর্থায়ন হবে ২ হাজার ৪২৮ কোটি ৪ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে আসবে ২৫৬ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। গতকাল শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে একনেক বৈঠকে প্রকল্পগুলো অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নতুন পাঁচটি, সংশোধিত দুটি এবং ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া মেয়াদ বৃদ্ধির তিনটি প্রকল্প। এ ছাড়া নয়টি প্রকল্পের বিষয়ে একনেক সদস্যদের অবহিত করা হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিদ্যমান শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার ৩৩/১১ কেভি আউটডোর উপকেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ষণ প্রকল্প, শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড (দ্বিতীয় সংশোধিত) প্রকল্প।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ স্থাপন প্রকল্প। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর) বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট স্থাপন (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (জোন-সি) প্রকল্প।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দুটি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

বিষয়:

একনেকসরকারঋণপ্রকল্প
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

