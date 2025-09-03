Ajker Patrika
> অর্থনীতি

চামড়াশিল্পে ডিউটি ড্রব্যাক ফেরানোর দাবি বিটিএর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

নন-বন্ড ট্যানারি ও বাণিজ্যিক রপ্তানিকারকদের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য কাঁচামাল আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক ফেরতের সুবিধা (ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা) পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ)। সম্প্রতি সংগঠনটির পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে এই দাবি জানানো হয়।

বিটিএ সভাপতি শাহিন আহমেদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত চামড়াশিল্পে ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা চালু ছিল। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে কোনো আলোচনা ছাড়া ‘শুল্ক ও আরডি’ সমহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ কার্যকর করা হয়। এতে আগের তুলনায় ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ কম ফেরত পাওয়া যায়। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় রপ্তানিকারকেরা এখনো সেই হ্রাসকৃত হারে প্রত্যর্পণ নেননি।

সংগঠনটি বলছে, সুবিধাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাইড অ্যান্ড স্কিন, কেমিক্যাল, হার্ডওয়্যার, প্যাকেজিংসহ আমদানিনির্ভর কাঁচামালের ব্যয় বেড়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

চিঠিতে তিনটি দাবি উত্থাপন করেছে বিটিএ। এগুলো হচ্ছে, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে পুনরায় ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা চালু করা; রপ্তানিকারকদের জন্য শুল্ক, ভ্যাটসহ করের চাপ কমানো এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সরকারি সহায়তা প্রদান।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা ফিরিয়ে আনা হলে চামড়াশিল্পে উৎপাদন ব্যয় কমবে, রপ্তানি বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহজ হবে।

বিটিএর নেতারা আশা প্রকাশ করেছেন, সরকার দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে এবং চামড়াশিল্পের সংকট উত্তরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

রপ্তানিআমদানিশুল্কএনবিআরবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

চীনের জমকালো আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে যা ছিল

চোখধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

চামড়াশিল্পে ডিউটি ড্রব্যাক ফেরানোর দাবি বিটিএর

চামড়াশিল্পে ডিউটি ড্রব্যাক ফেরানোর দাবি বিটিএর

একীভূতকরণে সম্মতি ইউনিয়ন ব্যাংকের

একীভূতকরণে সম্মতি ইউনিয়ন ব্যাংকের

বিদেশি বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা ছাড়পত্র এখন ডিজিটালে

বিদেশি বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা ছাড়পত্র এখন ডিজিটালে

ফ্লোরিডায় হচ্ছে সপ্তম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট

ফ্লোরিডায় হচ্ছে সপ্তম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট