দেশের বাজারে কমল সোনা-রুপার দাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৩: ০৫
ফাইল ছবি

দেশের বাজারে সোনা ও রুপার দাম কমেছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, তেজাবি সোনা ও রুপার দাম কমে যাওয়ায় দেশের বাজারে সোনা ও রুপার নতুন দাম নির্ধারণ করেছে। বাজুস নির্ধারিত নতুন দামে প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৬৭ হাজার ১১৬ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন মূল্য একই দিন সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে।

বাজুসের নতুন দামের তালিকা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ভরিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৯৭৫ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ১৮ হাজার ৫৭১ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম প্রতি ভরিতে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪০১ টাকা।

অন্যদিকে রুপার দামও নির্ধারণ করা হয়েছে নতুনভাবে। ২২ ক্যারেট রুপার দাম প্রতি ভরি ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা। ২১ ক্যারেট রুপার দাম প্রতি ভরিতে ৬ হাজার ৬৫ টাকা। ১৮ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি দাম ৫ হাজার ১৯০ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির রুপার প্রতি ভরির দাম ৩ হাজার ৯০৭ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই বিক্রয়মূল্য কার্যকর থাকবে। ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট সংগ্রহ করে তা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

সোনাঅর্থনীতির খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)
