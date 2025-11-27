Ajker Patrika
অর্থনীতি

বিদেশি বিনিয়োগ আনায় তাড়াহুড়ো অনর্থক: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

  • নীতিগত অস্বচ্ছতা ঝুঁকি বাড়ায়।
  • ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা এখনো অব্যাহত।
  • রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনীতি প্রভাবিত।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ মিলনায়তনে 'অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ মিলনায়তনে ‘অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রয়োজনীয় কোনো সংস্কার ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ আনার ঘোষণা বাস্তবসম্মত নয়। এটা স্বপ্নের মতো, যা দেশের অর্থনীতিতে স্থায়ী উন্নতি আনতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে ‘অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল অর্থসূচক।

দেবপ্রিয় বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বন্দর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরি। তাড়াহুড়ো করে কোনো সংস্কার ছাড়াই মাত্র ১৩ দিনে বিশাল বিদেশি বিনিয়োগ আনার ঘোষণা দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্টের আড়ালে এ ধরনের সিদ্ধান্ত স্বচ্ছতার অভাব তৈরি করে। অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা ছাড়া বড় সিদ্ধান্ত টিকে থাকে না। আগের সরকারের বৈষম্যমূলক চুক্তির স্বচ্ছতার অভাবে মানুষের মধ্যে সন্দেহ জন্মেছে।

দেবপ্রিয় আরও বলেন, ব্যাংকিং খাতের গোপন খেলাপি ঋণ, প্রভিশন ঘাটতি ও পুঁজি সংকট বহুদিন চাপা ছিল। এখন সবকিছু একে একে সামনে আসছে। বিনিয়োগ স্থবির, নীতিগত স্বচ্ছতা কম, আর সংস্কার না থাকায় অর্থনীতি চাপে। একযোগে এতগুলো দুর্বলতা ধরা পড়ায় আর্থিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মুখে।

সরকারি পদক্ষেপ নিয়েও দেবপ্রিয় প্রশ্ন তোলেন। পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণ, প্রশাসক নিয়োগ বা কিছু বিধান আগের অবস্থার বাইরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছে?

নীতিনির্ধারণে অস্থিরতার বিষয়টিও তুলে ধরেন দেবপ্রিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হলেও জ্বালানি, গ্যাস, ব্যাংকিং খাত ও ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা—সব বড় ধরনের সংস্কার এখনো পিছিয়ে।

দেবপ্রিয় উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নীতিগত অস্বচ্ছতা এবং দীর্ঘদিনের গোপন সংকট মিলিয়ে দেশের অর্থনীতির পথ এখনো রুদ্ধ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ বলেন, তিন দশক আগে ইআরএফ প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশাগত রূপ পায়। ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজার ৫০ শতাংশ কমেছে। ইসলামি ধারার পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণকে তিনি বেইলআউট আখ্যা দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল হক বলেন, দেশের ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের মাত্র তিনটিতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পড়ানো হয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রয়োজন শক্তিশালী নীতি, কাঠামোগত সংস্কার এবং স্বচ্ছ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ। অন্যথায়, বিদেশি বিনিয়োগ, পুঁজিবাজার ও দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

পিআরআইয়ের গোলটেবিলে বিসিআই সভাপতি

ব্যবসায়ীদের চিৎকার শুনছে না সরকার

  • উচ্চ সুদ ও খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি।
  • জ্বালানি সংকটে উৎপাদন ব্যাহত।
  • বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিবেশ জটিল।
  • দেশের অর্থনীতি বড় দুর্দিনের মুখে।
  • করনীতি ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫১
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ সুদে ঋণ, রেকর্ড খেলাপি ঋণ, সংকুচিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ঘাটতি দেশের অর্থনীতিতে গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ। পাশাপাশি শিল্প ও কারখানায় চলমান জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অর্থনীতির রক্তক্ষরণ আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। তিনি সতর্ক করেছেন, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বড় দুর্দিনের মুখে পড়বে অথচ এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের চিৎকার ও বারবার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করছে সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীর পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত ‘মাসিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক গোলটেবিল অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআরআই চেয়ারম্যান জাইদী সাত্তার এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান। বক্তব্য দেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ড. এ কে এম আবিদুর রহমান এবং বিজিএমইএ প্রতিনিধি ইয়াকুব বিন ইসলাম।

চৌধুরী পারভেজ বলেন, সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। ২০২২ সালের পর থেকে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকার জনসংখ্যা এখন সাড়ে তিন কোটি হলেও শহরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথাযথ পরিকল্পনা নেই। তিনি উল্লেখ করেন, ১৭ শতাংশ খেলাপি ঋণের সময়ে আইএমএফ বাংলাদেশকে মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ বলেছিল; বর্তমানে খেলাপি ঋণ ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, যা ঋণের ব্যয় আরও বাড়াবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং জটিল বিনিয়োগ পরিবেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখনো আকৃষ্ট হচ্ছেন না। দেশে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী নীতি-কাঠামো, জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা জরুরি।

পিআরআই চেয়ারম্যান বলেন, অর্থনীতির গতি কিছুটা কমলেও স্থিতিশীলতা এসেছে। রপ্তানিতে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় অবস্থান ভালো হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য আরও উদারনীতি প্রয়োজন। তিনি জানান, দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রায় ৬.৪ ট্রিলিয়ন টাকার অনাদায়ী ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, যা উচ্চ সুদহার ও ঋণের প্রবাহ কমানোর কারণ হিসেবে কাজ করছে।

প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান বলেন, কঠিন পদক্ষেপ না নিলে উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণে মধ্যমেয়াদি ঝুঁকি সৃষ্টি হবে, যা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনা সংকুচিত করবে। আন্তর্জাতিক স্ট্রেসড অ্যাসেট ফান্ডের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ব্যাংকগুলো দ্রুত অনাদায়ী ঋণ শিট থেকে সরাতে সক্ষম হবে।

গবেষক ড. ওয়াটসল বিন সাদান সতর্ক করেছেন, সৎ করদাতারা সর্বাধিক চাপের মুখে পড়ছেন। করনীতিতে ন্যায়বিচার না থাকলে দেশের ৮৫ শতাংশ অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতে থাকবে।

বিসিআই সভাপতি ও বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন, অর্থনীতির সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য শক্তিশালী নীতি, কাঠামোগত সংস্কার এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ জরুরি। অন্যথায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন হুমকির মুখে পড়বে।

সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫: এক্স সিরামিকস গ্রুপ আনল ‘স্পিরিট অব লাইট’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশের চতুর্থ আসর আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশের চতুর্থ আসর আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশের চতুর্থ আসর আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে এক্স সিরামিকস গ্রুপ নিয়ে এসেছে আর্কিটেকচারাল কনসেপ্ট বেইজড প্যাভিলিয়ন ‘স্পিরিট অব লাইট’।

জাপানের বিশ্বখ্যাত স্থপতি তাদাও আন্দো ও তার অনবদ্য সৃষ্টি থেকে অনুপ্রাণিত এই প্যাভিলিয়ন এবারের এক্সপোর অন্যতম ধারণাভিত্তিক, শিল্পসম্মত ও নান্দনিক ইনস্টলেশন হিসেবে আলাদা মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

প্যাভিলিয়নের ডিজাইনটি তৈরি করেছেন এক্স সিরামিকস গ্রুপের সিনিয়র আর্কিটেক্ট মৌসুমি কবির। আলো–ছায়া, কংক্রিট, মিনিমালিজম ও স্পেস ফিলোসফির নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি এ বছর ‘স্পিরিট অব লাইট’-এ তৈরি করেছেন এক অনন্য অভিজ্ঞতা। প্যাভিলিয়নের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি বিশেষ তাদাও আন্দো ট্রিবিউট কর্নার, যা তার স্থাপত্য ভাবনা, সরলতার সৌন্দর্য এবং আলোর আধ্যাত্মিক ব্যবহারকে সম্মান জানায়।

এক্স সিরামিকস গ্রুপ এই এক্সপোতে তাদের প্রিমিয়াম মাল্টিব্র্যান্ড পোর্টফোলিও প্রদর্শন করছে, যার মধ্যে রয়েছে—এক্স মনিকা, এক্স মোনালিসা, এক্স আলেকজান্ডার, এক্স টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি ও এক্স বাথওয়্যার।

এ ছাড়া এ বছরের বিশেষ আকর্ষণ ইতালিয়ান সিরিজ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—কংক্রিট, এক্স স্টোন, এক্স স্লেট, উড ট্রেইল এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এক্স বাথওয়্যার।

ইতালিয়ান ডিজাইন হাউসগুলোর সঙ্গে সমন্বিত গবেষণা ও ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এক্স সিরামিকস নিয়মিতভাবে ইউরোপিয়ান ডিজাইন ও প্রযুক্তিকে বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে আসছে। এই ইতালিয়ান কানেকশন তাদের কালেকশনগুলোকে আন্তর্জাতিক মান, আধুনিক টেক্সচার ও গ্লোবাল লাইফস্টাইল অনুপ্রেরণায় আরও সমৃদ্ধ করেছে।

এক্স সিরামিকসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাহীন মাযহার বলেন, ‘‘‘স্পিরিট অব লাইট’’ আমাদের ডিজাইন দর্শন, নান্দনিকতা ও মানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তাদাও আন্দো থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার মাধ্যমে আমরা স্থাপত্যের গভীরতা, আলোর শক্তি এবং আধ্যাত্মিক সরলতাকে তুলে ধরতে চেয়েছি। পাশাপাশি আমাদের ইতালিয়ান ডিজাইনের সহযোগিতা আমাদের কালেকশনকে বিশ্বমানের দিকে আরও এগিয়ে নিচ্ছে।’

ব্র্যান্ড ও মার্কেটিং ডিরেক্টর মোরশেদ আলম বলেন, ‘এই প্যাভিলিয়ন শুধু একটি স্টল নয়, এটি একটি অভিজ্ঞতা। এখানে আমরা শিল্প, স্থাপত্য ও পণ্য উদ্ভাবনকে একসঙ্গে উপস্থাপন করেছি, যা এক্স সিরামিকসের ব্র্যান্ড ইভল্যুশনকে নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরে।’

দেশে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ পোশাক ডিজাইনার গড়তে বিজিএমইএ-লেকট্রার সমঝোতা স্মারক সই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ ও লেকট্রার প্রতিনিধিরা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ ও লেকট্রার প্রতিনিধিরা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও দক্ষ পোশাক ডিজাইনার তৈরির লক্ষ্য ডিজাইন প্রশিক্ষণ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পোশাক এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ক্যাড–ক্যাম ও ডিজিটাল সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা লেকট্রা সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সংগঠনটি।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান এবং লেকট্রা-এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাস্কাল পিয়েরা সমঝোতা স্মারক সই করেন।

বিজিএমইএ জানায়, তাদের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য লেকট্রা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিল্পের সর্বশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অত্যাবশ্যক। লেকট্রার সঙ্গে এই কৌশলগত অংশীদারত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সহায়ক হবে।’

লেকট্রা সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়েরা প্যাস্কাল বলেন, ‘আমরা বিজিএমইএকে আমাদের শিক্ষা অংশীদার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতে চাই।’

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় লেকট্রা তাদের বিশ্বমানের ক্যাড সফটওয়্যারের মতো সমাধানগুলোর ১৫টি সিটের জন্য বিজিএমইকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লাইসেন্স দেবে। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকেরা সর্বাধুনিক ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি এবং মার্কার-মেকিং এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি এবং বাজারে তাদের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে লেকট্রা-এর উন্নত নকশা (ডিজাইন) এবং পণ্য-উন্নয়ন প্রযুক্তিকে বিজিএমইএ-এর শিক্ষার্থীদের এবং শিল্প পেশাদারদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে একীভূত করা হবে। যা ডিজাইন শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে চার হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় করা হয়েছে: কৃষিসচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে চার হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় করা হয়েছে: কৃষিসচিব

অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্ভোধনী সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিসচিব এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) এ সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রথম দিনের সেমিনারের শিরোনাম ছিল—‘কৃষির রূপান্তর: দেশীয় উপযোগী কৃষিযন্ত্র ও কৃষিপণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জ’। বিএজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু খালিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।

কৃষিসচিব বলেন, ‘অর্থ ব্যয় নিয়ে অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে কানাঘুষা আছে, সেগুলো কিছুটা হলেও দূর করতে পেরেছি। আমরা এমনভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছি, যাতে সারের খরচে বছরে দুই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়। ইতিমধ্যে সারে চলতি বছরে এক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছি।’

ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের ৬০০ কোটি টাকা সরকারকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। কেবল ২০ কোটি টাকা দিয়ে প্রকল্পটি শেষ করা হয়েছে। প্রকল্পে দুর্নীতি কমাতে সার্বিক কৃষিতে বরাদ্দের সাড়ে ছয় হাজারের মধ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এভাবে গত বছরে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা হয়েছে।’

কৃষির জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সচিব বলেন, দেশের কৃষি খাতে সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করতে আগামী ২৫ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এ পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হবে।

কৃষিসচিব আরও বলেন, ‘সবজির দাম ১০০ টাকা হলেও সেটি সবাই স্বাভাবিকভাবেই নেয়; কিন্তু পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকা হলেই সেটা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। কৃষককে কি পেঁয়াজের দাম দিতে হবে না? আগামী তিন বছরের মধ্যে আদা ও পেঁয়াজে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই।’

একই সঙ্গে আলুর দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা করার ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করে এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘আলুর দাম কমে গেছে, আমার খুব কষ্ট হয়।’

বিএজেএফ সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন বলেন, ‘কৃষক ও কৃষির স্বার্থ সুরক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে স্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো—কৃষিকে টেকসই করতে রাজনীতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। কৃষির রূপান্তর টেকসই করতে উন্নত প্রযুক্তি ও কৃষকবান্ধব নীতি প্রণয়ন করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ প্রকল্পের পরিচালক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ধারায় ‘‘মেড ইন বাংলাদেশ’’ বাস্তবায়নে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। শ্রীলঙ্কা, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন কৃষিযন্ত্র উৎপাদন এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে, যা দেশের কৃষিতে সময় সাশ্রয়, ব্যয় হ্রাস ও নতুন শিল্প তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখবে। দেশের কৃষিযন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়—এমন পরিস্থিতি পরিবর্তন করে স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন যন্ত্র তৈরির সক্ষমতা গড়ে তুলতেই ব্রি বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দেশের মাটিতে প্রযুক্তি বানানোর সক্ষমতা অর্জনই এখন মূল লক্ষ্য।’

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দুরুল হুদা বলেন, দেশে আধুনিক কৃষিযন্ত্র উৎপাদনের সবচেয়ে বড় বাধা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের অদক্ষতা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা। কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের মতো অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ হিসেবে তৈরি হওয়ার পথে বড় বাধা তৈরি হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যেখানে ইঞ্জিন তৈরি হয়। অতীতে যেগুলো ছিল—মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট বা চট্টগ্রাম স্টিল মিল—সেগুলো পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় শিল্পভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বেসরকারি খাতেও সক্ষমতা বাড়েনি। ফলে আধুনিক কৃষিযন্ত্র, বিশেষত কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার উৎপাদনে দেশ পিছিয়ে আছে।

আরও এক বিশেষ অতিথি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের বলেন, শুধু উৎপাদন নয়, কৃষিকে একটি লাভজনক, শিক্ষিত ও ডিগনিফায়েড পেশা হিসেবে গড়ে তোলাই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। পিকেএসএফ মূলত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে ওই সংস্থাগুলো বছরে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা মাঠপর্যায়ে বিতরণ করছে, যার প্রায় ৪০ শতাংশই কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের মোট কৃষি অর্থায়নের প্রায় ৮৫ শতাংশ এমএফআই (ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান) সেক্টর দিয়ে হচ্ছে, তাই ক্ষেত্রটি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আরও এক বিশেষ অতিথি ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ব্রির মূল ম্যান্ডেট হচ্ছে ধানভিত্তিক সব ধরনের গবেষণা এগিয়ে নেওয়া। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই গবেষণাকাজ কয়েক দশক ধরে অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের প্রধান চাহিদা ছিল খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে সময় প্রতি হেক্টরে দেড় থেকে দুই টন ধান উৎপাদন হতো, সেখানে এখন আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির কারণে অনেক জায়গায় ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত উৎপাদন হচ্ছে। হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনে জোর দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে ধানের গড় ফলন হেক্টরে ১০ টনের ওপরে যাবে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, বিশ্ব অ্যাগ্রো প্রসেসিং বাজার ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের হলেও বাংলাদেশের অংশ মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার। এখানে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খাতে ভ্যারাইটি ও মানের ঘাটতি আছে, ৪০০ প্রতিষ্ঠান থাকলেও সবাই উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ১৮টি দপ্তরের অনুমতির জটিলতা সময় ও খরচ বাড়ায়, তাই ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং জরুরি। কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবের সংকট রয়েছে, অনেক পরীক্ষা বিদেশে করাতে হয় এবং বিএসটিআইয়ের মান সব দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে গ্রামপর্যায় থেকেই কাজ শুরু করার তাগিদ দেন তিনি।

প্রবন্ধ উপস্থাপন করে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, গত পাঁচ বছরে আম রপ্তানি বেড়েছে তিন গুণ। আর এই সময়ে আম আমদানি শূন্যে নেমেছে। বর্তমানে ৩৮টি দেশে আম রপ্তানি হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি আম রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাজ্যে। আম রপ্তানিতে ইউরোপের বাজার দখলের সুযোগ রয়েছে। তবে পরিবহন ও বিমানভাড়ার কারণে সেভাবে আম রপ্তানি বাড়ানো যাচ্ছে না। অনেক সময় বেশি ভাড়া দিলেও বিমানে জায়গা পাওয়া যায় না। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিমানে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকা উচিত।

বিএজেএফের চার দিনের এ সম্মেলনে কো-স্পন্সর হিসেবে রয়েছে আস্থা ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এ ছাড়া সহযোগিতায় রয়েছে এসিআই অ্যাগ্রিবিজনেসেস, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, লাল তীর সিডস লিমিটেড, ওয়ার্ল্ড পোলট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন—বাংলাদেশ ব্র্যাঞ্চ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

