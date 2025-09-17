Ajker Patrika
আধুনিক ওষুধ কারখানা নির্মাণে সাড়ে ৩ হাজার কোটি বিনিয়োগ করবে ডেল্টা লাইফ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (এনএসইজেড) প্রায় ৩ কোটি মার্কিন ডলার (৩০ মিলিয়ন) বিনিয়োগে আধুনিক ওষুধ উৎপাদন কারখানা গড়তে যাচ্ছে ডেল্টা লাইফ সাইন্সেস পিএলসি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। আজ বুধবার বেজা কার্যালয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও কোম্পানিটির মধ্যে ৩০ একর জমি বরাদ্দের জন্য লিজচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি অনুসারে ডেল্টা ফার্মার সহপ্রতিষ্ঠান ডেল্টা লাইফ সাইন্সেস প্রায় ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে আধুনিক উৎপাদন সুবিধা গড়ে তুলবে। এতে প্রায় ৭০০ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কোম্পানিটি বিশেষায়িত ওষুধ উৎপাদনের জন্য যে সুবিধাগুলো স্থাপন করবে তার মধ্যে রয়েছে বায়োফার্মাসিউটিক্যাল ফিল-ফিনিশ অ্যান্ড ফর্মুলেশন, অনকোলজি ইনজেক্টেবল ও ওরাল সলিড ডোজ ফর্ম, হারবাল ও নিউট্রাসিউটিক্যাল, এপিআই ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর উৎপাদন সুবিধা এবং একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিনিয়োগকারীদের জন্য অনন্য সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ডেল্টা লাইফ সাইন্সেসের এ উদ্যোগ কর্মসংস্থান, রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যসেবায় দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ডেল্টা লাইফ সাইন্সেস পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. জাকির হোসেন বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে উন্নত ওষুধ উৎপাদন ও গবেষণার আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে আধুনিক উৎপাদন সুবিধা গড়ে তুলে আগামী তিন বছরের মধ্যে অনকোলজি ও ওরাল সলিড মেডিসিন উৎপাদনে যেতে পারবে।’

প্রসঙ্গত, জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতিমধ্যে প্রায় ১৪টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদনে গেছে এবং আরও ২০টি প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে। সাগরতীরের ২৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা দেশের বৃহত্তম এ পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চলে শিল্পকারখানার পাশাপাশি আধুনিক নগর ব্যবস্থার সব সুযোগ-সুবিধা রাখা হচ্ছে।

বিষয়:

বাংলাদেশকারখানাডলার
