মাকে ৩৬ কোটি টাকার শেয়ার উপহার দিচ্ছেন মির্জা আব্বাসের ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ঢাকা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক মির্জা ইয়াসির আব্বাস তাঁর মা আফরোজা আব্বাসকে ব্যাংকের ৩ কোটি ১৩ লাখ শেয়ার উপহার দিতে যাচ্ছেন।
আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএসইতে এ দিন ঢাকা ব্যাংকের প্রতিটি শেয়ারের সর্বশেষ লেনদেন হয় ১১ টাকা ৬০ পয়সায়। সে হিসাবে ৩ কোটি ১৩ লাখ শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ কোটি ৩০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
ডিএসইতে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়, আফরোজা আব্বাস নিজেও ঢাকা ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা। তবে তিনি বর্তমান পরিচালনা পর্ষদে নেই। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নিয়ম অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির পরিচালক হতে হলে ওই পরিচালকের হাতে কোম্পানিটির ন্যূনতম দুই শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক।
ঢাকা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক মির্জা ইয়াসির আব্বাস তাঁর মাকে যে পরিমাণ শেয়ার উপহার দিচ্ছেন, তা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের প্রায় ৩ শতাংশ। ফলে উপহারের এই শেয়ার নিয়ে আফরোজা আব্বাস পরে ব্যাংকটির পরিচালক হতে পারবেন।
ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাকে ব্যাংকের পরিচালক করতেই ছেলের পক্ষ থেকে এই শেয়ার উপহার দেওয়া হচ্ছে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ঢাকা ব্যাংক। সর্বশেষ গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪৪ শতাংশ ছিল উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে।
ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী আফরোজা আব্বাস।
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ঢাকা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক মির্জা ইয়াসির আব্বাস তাঁর মা আফরোজা আব্বাসকে ব্যাংকের ৩ কোটি ১৩ লাখ শেয়ার উপহার দিতে যাচ্ছেন।
আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএসইতে এ দিন ঢাকা ব্যাংকের প্রতিটি শেয়ারের সর্বশেষ লেনদেন হয় ১১ টাকা ৬০ পয়সায়। সে হিসাবে ৩ কোটি ১৩ লাখ শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ কোটি ৩০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
ডিএসইতে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়, আফরোজা আব্বাস নিজেও ঢাকা ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা। তবে তিনি বর্তমান পরিচালনা পর্ষদে নেই। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নিয়ম অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির পরিচালক হতে হলে ওই পরিচালকের হাতে কোম্পানিটির ন্যূনতম দুই শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক।
ঢাকা ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক মির্জা ইয়াসির আব্বাস তাঁর মাকে যে পরিমাণ শেয়ার উপহার দিচ্ছেন, তা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের প্রায় ৩ শতাংশ। ফলে উপহারের এই শেয়ার নিয়ে আফরোজা আব্বাস পরে ব্যাংকটির পরিচালক হতে পারবেন।
ব্যাংকসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাকে ব্যাংকের পরিচালক করতেই ছেলের পক্ষ থেকে এই শেয়ার উপহার দেওয়া হচ্ছে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ঢাকা ব্যাংক। সর্বশেষ গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪৪ শতাংশ ছিল উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে।
ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী আফরোজা আব্বাস।
এআইআইবি ও এনডিবি—এই দুই বৈশ্বিক বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক যৌথভাবে সিটি ব্যাংক পিএলসির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় সিটি ব্যাংক মোট ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পাবে। এর মধ্যে এআইআইবি প্রদান করবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এনডিবি প্রদান করবে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।৪ মিনিট আগে
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘এস আলম নিজ বাড়িতে বাক্স বসিয়ে অবৈধভাবে ইসলামী ব্যাংকে পটিয়া ও চট্টগ্রামের চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি দিয়ে ব্যাংকের সেবার মান ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাঁরা গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। কোনো সেবা চাইলে তাঁরা ঠিকমতো সেবা দিতে পারেন না। তাঁরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন, যা আমর২১ মিনিট আগে
জ্বালানি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রবেশ করছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবার) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কোম্পানিটি।৩২ মিনিট আগে
নবগঠিত সৌদি আরব-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এসএবিসিসিআই) আয়োজনে ৭ অক্টোবর রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে এই সামিট অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নেবেন বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের ব্যবসায়ী, কোম্পানি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারকেরা।৩ ঘণ্টা আগে