অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ড চালু, সরাসরি টাকা যাবে করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
করদাতাদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘবে পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এখন থেকে ভ্যাট ফেরতের (ভ্যাট রিফান্ড) পাওনা টাকার জন্য করদাতাদের আর এনবিআর কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে না। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে রিফান্ডের টাকা সরাসরি করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে।
আজ বুধবার এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই ডিজিটাল সেবার আনুষ্ঠানিক যাত্রার কথা জানানো হয়েছে। এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান এই অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন।
এনবিআর জানায়, বর্তমান ই-ভ্যাট সিস্টেমে একটি নতুন ‘রিফান্ড মডিউল’ যুক্ত করা হয়েছে। এই মডিউলটি অর্থ বিভাগের (iBAS++) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিইএফটিএন (BEFTN) নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এর ফলে করদাতারা যখন তাঁদের মাসিক ভ্যাট রিটার্ন জমা দেবেন, তখন সেই মাধ্যমেই অনলাইনে রিফান্ডের আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেট আবেদনটি যাচাই-বাছাই করার পর অনুমোদিত অর্থ সরাসরি আবেদনকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে।
নতুন এই ব্যবস্থার উদ্বোধনী দিনেই ঢাকার তিনটি ভ্যাট কমিশনারেটের তিনজন করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান জানান, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো করদাতাদের সেবা প্রদান সহজতর করা। তিনি বলেন, ‘আবেদন করা থেকে শুরু করে টাকা পাওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি এখন ঘরে বসেই সম্পন্ন করা যাবে। এর ফলে রিফান্ড প্রক্রিয়ায় কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সুযোগ থাকবে না এবং পুরো ব্যবস্থাটি স্বচ্ছ ও দ্রুত হবে।’
ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনার এই আধুনিকায়ন সফল করতে করদাতাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেছে এনবিআর। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা তথ্যের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
