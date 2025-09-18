Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান থেকে চীনে তৈরি দুটি জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত বিএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চীনের শিপইয়ার্ডে তৈরি দুটি নতুন জাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ। গতকাল বুধবার এক সভায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই ও সিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

তথ্যমতে, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসসি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসির সঙ্গে একটি চুক্তি সই করবে। চুক্তির আওতায় বিএসসি হেলেনিকের কাছ থেকে চীনের একটি শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি নতুন জাহাজ কিনবে। এই দুটি জাহাজ কেনার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৯৮ হাজার মার্কিন ডলার। এ অর্থ বিএসসি নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করবে। বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভর না করে নিজস্ব অর্থায়নে জাহাজ সংগ্রহের এই উদ্যোগকে করপোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিএসসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন জাহাজ যুক্ত হলে করপোরেশনের পরিবহন সক্ষমতা আরও বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবহনে বাংলাদেশের উপস্থিতি জোরদার হবে। এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণও বাড়বে বলে আশা করছে সংস্থাটি।

বিএসসি বলেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবহনের বাজারে প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখতে নিয়মিত বহর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। তাই নতুন জাহাজ সংযোজনের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে করপোরেশনের আয় ও মুনাফা বাড়াতেও সহায়ক হবে।

এ বিষয়ে বিএসইসির মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) ক্যাপ্টেন জামাল হোসেন তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাল্ক ক্যারিয়ারগুলো ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ চীনে তৈরি হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আমাদের চীনের শিপইয়ার্ডে তৈরি দুটি জাহাজ সরবরাহ করবে।’

চীনপুঁজিবাজারযুক্তরাষ্ট্রঅর্থনীতির খবর
