করকাঠামো পুনর্বিন্যাসে ড. জায়েদী সাত্তারের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের করকাঠামো পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে ৯ সদস্যের জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। এর উদ্দেশ্যে হলো—করব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় ও উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে কর-জিডিপি অনুপাত গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উন্নীত করা।
আজ সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব বিভীষণ কান্তি দাশ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের করব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় ও উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায়পূর্বক কর-জিডিপি অনুপাতকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় করকাঠামো পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হলো।
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তারকে টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয়েছে আর সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন আইআরডির যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী।
টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা হলেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ রহমান, কানাডার মন্ট্রিলের কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সৈয়দ মইনুল আহসান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির।
এ ছাড়া ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ও ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) একজন করে তিনজন প্রতিনিধি টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে টাস্কফোর্সে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। অর্থাৎ যেকোনো বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ কাউকে অস্থায়ীভাবে টাস্কফোর্সে যুক্ত করা যাবে। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অর্থ উপদেষ্টার কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
টাস্কফোর্সের দুটি কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। এতে বলা হয়, কর-জিডিপির হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে করকাঠামোর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস সুপারিশ প্রণয়ন করবে টাস্কফোর্স। এ ছাড়া দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য সহায়ক করনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে আশুকরণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করবে।
দেশের করকাঠামো পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে ৯ সদস্যের জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। এর উদ্দেশ্যে হলো—করব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় ও উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে কর-জিডিপি অনুপাত গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উন্নীত করা।
আজ সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব বিভীষণ কান্তি দাশ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের করব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় ও উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায়পূর্বক কর-জিডিপি অনুপাতকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় করকাঠামো পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হলো।
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তারকে টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয়েছে আর সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন আইআরডির যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী।
টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা হলেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ রহমান, কানাডার মন্ট্রিলের কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সৈয়দ মইনুল আহসান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির।
এ ছাড়া ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ও ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) একজন করে তিনজন প্রতিনিধি টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে টাস্কফোর্সে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। অর্থাৎ যেকোনো বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ কাউকে অস্থায়ীভাবে টাস্কফোর্সে যুক্ত করা যাবে। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অর্থ উপদেষ্টার কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
টাস্কফোর্সের দুটি কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। এতে বলা হয়, কর-জিডিপির হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে করকাঠামোর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস সুপারিশ প্রণয়ন করবে টাস্কফোর্স। এ ছাড়া দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য সহায়ক করনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে আশুকরণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করবে।
দেশের অর্থনীতি এবং তার চালকেরা এখন এক গভীর অনিশ্চয়তার মোড়ে দাঁড়িয়ে। জাতিসংঘের তালিকা অনুযায়ী আগামী বছরের ২৬ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। হাতে সময় মাত্র ১৪ মাস, তবু প্রশ্ন উঠছে—দেশ কি সত্যিই প্রস্তুত? জাতিসংঘের...২০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত রাইস ব্র্যান তেল আমদানি করতে চায় জাপানের শীর্ষ রাইস ব্র্যান তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সানওয়া ইউশি কোম্পানি লিমিটেড।৩ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বাড়ানো হয়েছে। এতে সোনার সর্বোচ্চ দামের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে ৩ হাজার ১৫০ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৭২৬ টাকা হয়েছে। দেশের বাজারে এই প্রথম এক ভরি সোনার দাম দুই লাখ টাকা হল৪ ঘণ্টা আগে
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির উদ্যোক্তা আবদুল হালিম তাঁর ছেলে আবদুল হাকিমকে ব্যাংকটির প্রায় ২ কোটি ৬২ লাখ ৮৫ হাজার ৬৭৩টি শেয়ার উপহার দেবেন। আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।৫ ঘণ্টা আগে