Ajker Patrika
> অর্থনীতি

করকাঠামো পুনর্বিন্যাসে ড. জায়েদী সাত্তারের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
করকাঠামো পুনর্বিন্যাসে ড. জায়েদী সাত্তারের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স

দেশের করকাঠামো পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে ৯ সদস্যের জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। এর উদ্দেশ্যে হলো—করব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় ও উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে কর-জিডিপি অনুপাত গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উন্নীত করা।

আজ সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব বিভীষণ কান্তি দাশ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের করব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় ও উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায়পূর্বক কর-জিডিপি অনুপাতকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় করকাঠামো পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হলো।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তারকে টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয়েছে আর সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন আইআরডির যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী।

টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা হলেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ রহমান, কানাডার মন্ট্রিলের কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সৈয়দ মইনুল আহসান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির।

এ ছাড়া ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ও ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) একজন করে তিনজন প্রতিনিধি টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে টাস্কফোর্সে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। অর্থাৎ যেকোনো বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ কাউকে অস্থায়ীভাবে টাস্কফোর্সে যুক্ত করা যাবে। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অর্থ উপদেষ্টার কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

টাস্কফোর্সের দুটি কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। এতে বলা হয়, কর-জিডিপির হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে করকাঠামোর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস সুপারিশ প্রণয়ন করবে টাস্কফোর্স। এ ছাড়া দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য সহায়ক করনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে আশুকরণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

বিষয়:

রাজস্বজিডিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপি একাই সরকার গঠন করবে: ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে তারেক রহমান

বুলবুলই আবার বিসিবি সভাপতি, সহসভাপতি পদে চমক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

সময় গড়াচ্ছে, প্রস্তুতি ঝিমিয়ে

সময় গড়াচ্ছে, প্রস্তুতি ঝিমিয়ে

করকাঠামো পুনর্বিন্যাসে ড. জায়েদী সাত্তারের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স

করকাঠামো পুনর্বিন্যাসে ড. জায়েদী সাত্তারের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

ইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরে

ইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরে