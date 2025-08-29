পদ্মা ইসলামী লাইফের তহবিল ঘাটতি ৩০৮ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাত্র ৩৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের বিপরীতে পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের জীবনবিমা তহবিলে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এর বিপরীতে কোম্পানির সম্পদ রয়েছে ২৫২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। কোম্পানির সর্বশেষ প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ৩০ জুন প্রান্তিকে বিমা কোম্পানিটির জীবনবিমা তহবিলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০৭ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার টাকা; যা চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ৩০১ কোটি ১৮ লাখ ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে কোম্পানিটির জীবনবিমা তহবিলে ঘাটতি বেড়েছে ৬ কোটি ৫৩ লাখ ২০ হাজার টাকা। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৩০ জুন সময়ে তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৭২ কোটি ৫৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা। সে হিসাবে ঘাটতি বেড়েছে ৩৫ কোটি ১৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নূর মোহম্মদ ভুঁইয়া বলেন, বিদ্যমান অবস্থায় ব্যবসা কমেছে। এ কারণে তহবিল ঘাটতি বাড়ছে।
বিমাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, জীবনবিমা তহবিল বা লাইফ ফান্ড হলো বিমা কোম্পানির আর্থিক মেরুদণ্ড; যা গ্রাহকের দাবি পূরণ ও বোনাস দেওয়ার জন্য গঠন ও সংরক্ষণ করা হয়। এই ফান্ডের মাধ্যমে বোঝা যায় কোম্পানির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে।
লাইফ ফান্ড হলো জীবনবিমা কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তহবিল। এটি মূলত বিমাকারীর (গ্রাহকের) কাছ থেকে নেওয়া প্রিমিয়াম, সেই প্রিমিয়াম থেকে সৃষ্ট বিনিয়োগ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি সঞ্চিত তহবিল। এই ফান্ডের উদ্দেশ্য হলো বিমা গ্রাহকদের ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতা (যেমন মেয়াদপূর্তি দাবি, মৃত্যুদাবি, বোনাস প্রদান ইত্যাদি) পূরণ করা।
