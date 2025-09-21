Ajker Patrika
ওয়েব-বেসড গ্রিনপিন সার্ভিস চালু করল জনতা ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওয়েব-বেসড গ্রিনপিন সার্ভিস চালু করেছে জনতা ব্যাংক। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
কার্ড হোল্ডারদের জন্য গ্রিনপিন সেবা চালু করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান।

উদ্বোধনের সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. গোলাম মরতুজা, মো. ফয়েজ আলম, মো. নজরুল ইসলাম ও মো. আশরাফুল আলম এবং মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আনিসসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান বলেন, জনতা ব্যাংক গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কার্ড ব্যবহারকারীদের উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে গ্রিনপিনের সুবিধাটি নিয়ে আসা হয়েছে, এতে কার্ডের তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান জানান, অনন্য এই সেবাটির মাধ্যমে জনতা ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকেরা আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরে বসেই কার্ড সক্রিয় করা এবং তাৎক্ষণিক পিন তৈরি বা পিন পরিবর্তন করতে পারবেন।

