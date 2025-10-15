বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

আবুল কাসেম, সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরার উপকূল এখন সফটশেল কাঁকড়ার চাষে সরব। বছরজুড়ে বাড়ছে কাঁকড়া চাষ এবং রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। অল্প জমিতে স্বল্প বিনিয়োগে লাভবান হওয়া যায় বলে প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে এ খাতের প্রতি আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। মূলত বাগদা চিংড়ি চাষে ঘন ঘন ক্ষতির মুখে পড়ে অনেকেই এখন কাঁকড়ার ঘেরে ঝুঁকছেন। তবে সম্ভাবনাময় এ খাত এখন সবচেয়ে বড় সংকটে পড়েছে পোনা কাঁকড়ার অভাবে।
সাতক্ষীরা মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এ বছর জেলায় ৪০০ হেক্টর জমিতে কাঁকড়ার চাষ হয়েছে, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩ হাজার টন। সাত বছর আগেও চাষের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০ হেক্টর। অর্থাৎ এ সময়ে কাঁকড়া চাষ বেড়েছে ছয় গুণ। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাতক্ষীরা থেকে রপ্তানি হয়েছে ৭৫০ টন সফটশেল কাঁকড়া, যার আর্থিক মূল্য প্রায় দেড় শ কোটি টাকা।
চাষিরা জানান, শিলা কাঁকড়াই এখানে সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। খোলস বদলের সময় তিন ঘণ্টার জন্য খোলসবিহীন অবস্থায় থাকা কাঁকড়াকেই বলা হয় সফটশেল কাঁকড়া; যার আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা সবচেয়ে বেশি। ইউরোপ, আমেরিকা ও চীনে এটা রপ্তানি হয় নিয়মিত।
তবে এই সাফল্যের মাঝেই বড় বাধা ‘পোনা সংকট’। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি প্রজনন মৌসুমে এবং জুন-আগস্ট পর্যন্ত তিন মাস জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সুন্দরবনে প্রবেশ ও কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ থাকে। ফলে টানা পাঁচ মাস পোনা না পেয়ে ঘেরগুলো প্রায় বন্ধ থাকে। এতে সফটশেল কাঁকড়ার উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে।
শ্যামনগরের হরিনগর এলাকার চাষি বিনয় মল্লিক জানান, ‘বাগদা চাষে বারবার ক্ষতির মুখে পড়েছি; ঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর ভাইরাসে মাছ মরে যেত। এখন ছয় বিঘা জমিতে কাঁকড়া চাষ করছি। ঝুঁকি কম, লাভও ভালো।’
বুড়িগোয়ালিনী এলাকার বিকাশ দাস বলেন, ‘৭০০ খাঁচায় কাঁকড়া চাষে খরচ হয় সাড়ে তিন লাখ, বিক্রি হয় পাঁচ লাখ টাকার বেশি।’
কলাবাড়ী এলাকার ব্যবসায়ী শ্যামল পাল জানান, ‘এ গ্রেডের কাঁকড়া বিক্রি হচ্ছে ৭৫০ টাকা কেজি দরে, বি গ্রেড ৬৫০, আর সি গ্রেড ৫০০ টাকায়।’
সাতক্ষীরা জেলা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুল কালাম বাবলা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সুন্দরবনের কলবাড়িতে বেসরকারি উদ্যোগে একটি কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপন করা হলেও তা সফল হয়নি। তাই সরকারি উদ্যোগে উপকূলীয় এলাকায় হ্যাচারি স্থাপন করলে এই খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।’
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জি এম সেলিম আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সাতক্ষীরায় সফটশেল কাঁকড়ার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। স্থানীয়ভাবে একটি প্রসেসিং প্লান্টও চালু আছে, যেখান থেকে সরাসরি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। সমস্যা শুধু পোনা নিয়ে; সবই সুন্দরবননির্ভর। তাই সরকারি হ্যাচারি স্থাপন এখন সময়ের দাবি।’
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশ থেকে কাঁকড়া রপ্তানি হয়েছে ১৩৭ কোটি ৪০ লাখ ডলার, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৯২ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এর প্রায় শতভাগ উৎপাদন হয় সাতক্ষীরায়।
স্থানীয় চাষিরা বলছেন, সময়মতো পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে কাঁকড়া চাষ হতে পারে বাংলাদেশের উপকূলীয় অর্থনীতির নতুন ভরসা। সরকারি উদ্যোগে হ্যাচারি স্থাপনই পারে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে।
