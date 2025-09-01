Ajker Patrika
ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড চালু করল প্রাইম ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড চালু করল প্রাইম ব্যাংক

দেশে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ উন্মোচন করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। সম্প্রতি রাজধানীর নিকুঞ্জে অবস্থিত প্রাইম টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কার্ডটির উন্মোচন করেন প্রাইম ব্যাংকের কনজ্যুমার ব্যাংকিং বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী ও ভিসার কান্ট্রি ম্যানেজার সব্বির আহমেদ। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ একটি ভিসা সিগনেচার কার্ড, যা কোনো রকম ইস্যু ফি, বার্ষিক ফি, রিনিউয়াল ফি, ইএমআই প্রসেসিং ফি, এমএফএস ট্রান্সফার ফি কিংবা গোপন কোনো চার্জ ছাড়াই গ্রাহকদের প্রিমিয়াম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। দেশের ক্রেডিট কার্ড বাজারে এটি প্রথম উদ্যোগ, এ কার্ডে কোনো ধরনের ফি থাকছে না।

এ ছাড়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে কার্ডটিতে একটি খাঁজ (Blind Notch) রাখা হয়েছে, যা সবার জন্য সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, গ্রাহকবান্ধব সুবিধা ও স্বচ্ছ ফি কাঠামোর সমন্বয়ে ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ দেশের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করবে।

গ্রাহকেরা www.zerobyprime.com ওয়েবসাইটে অথবা নিকটস্থ যেকোনো প্রাইম ব্যাংক শাখায় গিয়ে সহজেই এ কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ভিসার বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ও প্রাইম ব্যাংকের বিশ্বস্ত সেবার সমন্বয়ে ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ বাংলাদেশের ক্রেডিট কার্ড-শিল্পে এক নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
