বাংলাদেশ রিটেইল অ্যাওয়ার্ডসে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেল ফুডি

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশীয় কিউ-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড ‘বাংলাদেশ রিটেইল অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-এ বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম ও বাংলাদেশ রিটেইল ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আয়োজনে ‘বেস্ট মেড-ইন-বাংলাদেশ রিটেইল ব্র্যান্ড’ বিভাগে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
একই সঙ্গে রিটেইল খাতে নতুন ও উদীয়মান উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে ‘বেস্ট রিটেইল স্টার্টআপ’ বিভাগে ‘অনারেবল মেনশন’ সম্মাননাও পেয়েছে ফুডি।
বাংলাদেশ রিটেইল অ্যাওয়ার্ডস দেশের রিটেইল খাতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। ডিজিটাল যুগে যারা বাণিজ্যকে আধুনিকায়ন করছে এবং উদ্ভাবন, গ্রাহক অভিজ্ঞতা ও টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবিলিটির প্রতি অসামান্য প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করছে, তাদের সম্মান জানাতেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
ফুডি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ফুডি-র ‘ফুড রেসকিউ’ (Food Rescue) উদ্যোগটি বড় পরিসরে খাবারের অপচয় রোধে কাজ করার ফলস্বরূপ সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মে ফুডির অর্জন প্রমাণ করে, প্রতিষ্ঠানটি একটি উদ্দেশ্য-চালিত এবং শেকড়-সন্ধানী স্থানীয় ব্র্যান্ড হিসেবে বাংলাদেশি ভোক্তাদের দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সার্থকভাবে মিশে যেতে সক্ষম হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একটি গর্বিত দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে ফুডি দেশজুড়ে নিরন্তর নিজেদের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। মানসম্মত সেবা প্রদান, গ্রাহকের আস্থা অর্জন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পরিবর্তন আনাই ফুডি-র মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশ রিটেইল অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ একাধিক বিভাগে স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং দেশের রিটেইল খাতে নতুন মানদণ্ড স্থাপনের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।
এই সাফল্যের বিষয়ে ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) মো. শাহনেওয়াজ মান্নান বলেন, ‘বাংলাদেশ রিটেইল অ্যাওয়ার্ডসের এই স্বীকৃতি পুরো ফুডি পরিবারের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাংলাদেশে তৈরি একটি দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করেছি যে, স্থানীয় ব্যবসাগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করার সক্ষমতা রয়েছে। এই পুরস্কার আমাদের টিমের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আমাদের ওপর গ্রাহকদের প্রতিদিনের আস্থার প্রতিফলন। আমরা আমাদের সেবার মান আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে এবং গ্রাহকদের শ্রেষ্ঠ সেবা দিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
একাধিক বিভাগে ফুডির এই অর্জন বাংলাদেশের একটি নির্ভরযোগ্য স্থানীয় ব্র্যান্ড হিসেবে এর ক্রমবর্ধমান অবস্থানের জানান দেয়।
উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগগুলোতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ফুডি একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে, তেমনি ‘মেড-ইন-বাংলাদেশ’ চেতনাকেও সমুন্নত রাখছে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
