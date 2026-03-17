সখীপুরে যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাই, চালককে অচেতন করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সখীপুরে যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাই, চালককে অচেতন করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা
সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অটোরিকশাচালক সুলতান মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১৬ মার্চ) রাত ৮টার দিকে উপজেলার পাথার চৌরাস্তা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ সময় অটোরিকশাচালক সুলতান মিয়াকে (৫৫) নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রয়োগে অচেতন করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। তিনি সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সুলতান মিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বইছার মোড় এলাকার বাসিন্দা।

ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সুলতান মিয়া গতকাল দুপুরে অটোরিকশা নিয়ে বের হন। ইফতারের সময় বাড়িতে না ফেরায় স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে অপর এক অটোরিকশাচালক তাঁদের জানান, যাত্রীবেশে কয়েকজন অটোরিকশা ভাড়া নেয়। একপর্যায়ে তারা নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে সুলতান মিয়াকে অচেতন করে পাথার চৌরাস্তা এলাকায় ফেলে রেখে অটোরিকশাটি নিয়ে গেছে।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আবু বকর জানান, বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল বা নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রয়োগে তাঁকে অচেতন করা হয়েছে। তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

