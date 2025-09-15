টাঙ্গাইলে যুবলীগ নেতা জনি গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলে ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় যুবলীগের নেতা শাহ জনিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, আজ সোমবার শহরের বেবিস্ট্যান্ড এলাকার যৌনপল্লি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার শাহ জনি শহরের আকুরটাকুরপাড়া এলাকার মো. ইসরাফিলের ছেলে এবং শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহম্মেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শাহ জনিকে যৌনপল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক মামলা রয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চাওয়া হয়নি।
এর আগে গত বছরের ২ অক্টোবর রাতে শহরের একই এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।
পুলিশ জানায়, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট শহরের বটতলায় এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা গুলি করে। এ সময় কালিহাতীর চিনামুরা গ্রামের লাল মিয়া গুলিবিদ্ধ হন।
পরে লাল মিয়া বাদী হয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ২৩০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় শাহ জনি ৪১ নম্বর আসামি।
