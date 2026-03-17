Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে বাস-অটোরিকশার মুখোমুখী সংঘর্ষ, নিহত ৩

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার শিকার অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলে বাস-অটোরিকশার মুখোমুখী সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) বিকেলে জেলার ধনবাড়ী উপজেলার নল্যা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন ধনবাড়ী উপজেলার সেনবাড়ী গ্রামের মুহাম্মদ আলী ছেলে আলী আকবর (৫০), জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাঙ্গালী পাড়া গ্রামের তোরাপ আলী ছেলে উমর ফারুক (৪৫) ও একই উপজেলার বাউসী পপুলার নিবাসী খোকন (৪২)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রাজিব পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার নল্যা নামক স্থানে পৌঁছলে বিপরীত দিক জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি সিএনজি চালিত অটোরিশার মুখোমুখী সংর্ঘষ হয়। দুর্ঘটনায় সিএনজি চালিত অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই চালক মারা যান।

ধনবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বজলু জানান, খবর পেয়ে ধনবাড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাকবলিতদের উদ্ধার করে দ্রুত ধনবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করে। নিহতদের পরিবারের লোকজন কোনো অভিযোগ না করায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

টাঙ্গাইলবাসঅটোরিকশাদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষনিহতজেলার খবর
ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

