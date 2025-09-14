Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে পদ হারানো বিএনপি নেতার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন

সিলেট প্রতিনিধি
সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত ভোলাগঞ্জের সাহাব উদ্দিন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত
সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত ভোলাগঞ্জের সাহাব উদ্দিন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটের মূল হোতা সাহাব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে আজ রোববার দুপুরে আদালতে হাজির করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। দেরিতে আদালতে তোলায় আদালত রিমান্ড আবেদন শুনানি না করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আগামীকাল সোমবার শুনানির তারিখ জানা যাবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের পরিদর্শক (কোর্ট) মো. জামশেদ আলম বলেন, ‘আজ বিকেলে তাকে আদালতে তোলা হয়। তখন আমরা পাঁচ দিনের রিমান্ড চাইলে দেরিতে আদালতে তোলায় আদালত শুনানি না করে তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কাল পরবর্তী শুনানির তারিখ জানা যাবে। সিলেটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৭-এর বিচারক ধ্রুব জ্যোতি পাল তাকে জেলহাজতে পাঠানোর এ নির্দেশ দিয়েছেন।’

বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দিন সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের আব্দুল বারীর ছেলে। তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি।

এর আগে গতকাল শনিবার রাত সোয়া ১১টার দিকে র‍্যাব-৯-এর একটি দল সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানাধীন কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

উল্লেখ্য, চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ বিএনপির নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১১ আগস্ট সাহাব উদ্দিনের দলীয় পদ স্থগিত করে বিএনপি। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ ও কোতোয়ালি থানায় সাতটি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

সিলেটজেলার খবররিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

সম্পর্কিত

সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে পদ হারানো বিএনপি নেতার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন

সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে পদ হারানো বিএনপি নেতার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন

আবারও বাকৃবির গেটে ২ শিক্ষার্থীর ওপর বহিরাগতদের হামলা

আবারও বাকৃবির গেটে ২ শিক্ষার্থীর ওপর বহিরাগতদের হামলা

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসু নির্বাচন: উপাচার্য

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসু নির্বাচন: উপাচার্য

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি